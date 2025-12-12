寒さに負けない暮らしの知恵！毎日手軽に続けられる「しょうが」3選
【画像を見る】割って飲むだけでなく料理の隠し味にもおすすめ！「土佐高知の生姜茶」
手足の冷えや家事の合間の寒さに悩まされることはありませんか？ そんなときに頼りになるのが、身近な食材『しょうが』です。毎日の暮らしに少し取り入れるだけで、体をぽかぽか温めてくれる心強い味方。今回は、忙しい人でも無理なく続けられる「しょうが」アイテムを３つご紹介します。
■テレビで紹介！クセになる味
1,000円（税込み）
生姜醤油漬の3袋セット。炊き立てのほかほかご飯におかず生姜をのせてほおばると、生姜の香りが口いっぱいに広がり、他のおかずがなくてもご飯が進みます。また、炊き込みごはんや焼きそば、チャーハンに入れたり、焼き魚の付け合わせやお豆腐や鍋の薬味にも！
■しょうがのパワーで巡りのいい毎日を
土佐高知の生姜茶
1本 1,933円（税込み）
2本組 3,564円（税込み）
1瓶にしょうが60gを使用
高知県産しょうがの薄切りがたっぷり！ 北海道産てん菜、国産レモン果汁など、すべての原材料を国産にこだわって作られました。水やお湯で薄めて飲めば体の芯からポカポカに。冷え対策にもおすすめです。大容量で、料理のアレンジにも活躍してくれます。
実は飲んでも食べてもOKの万能選手
しょうが茶として飲むだけでなく、料理の隠し味にも重宝。爽やかな酸味と甘みで、肉じゃがなどの煮物、ヨーグルト、バタートーストなどによく合います。ポン酢と合わせて調味料にしても。
■肉厚でしっかりとした美味しさ
前田家 昔ながらの 生姜糖
1,000円（税込み）
肉厚で香り高い生姜糖。生姜本来の味で、甘さがくどくなく、すっきりとした辛さが特徴です。おやつ感覚で続けられます！
＊ ＊ ＊
カラダに良いとわかっていても、手間がかかるとついつい手が伸びなくなりますよね。今回ご紹介した商品は、ご飯にのせて食べたり、お湯で割るだけだったり、そのまま食べられたりと、とても手軽です。冬の冷えにお悩みの人はぜひお試しください！
文＝徳永陽子