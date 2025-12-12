クリスマスや忘年会に、ドリーミーピンクでつくる冬の華やかフェイス。バニラコ「シルキーグロウハイライター」がプリズムな光を放つ

クリスマスや忘年会など、集まるイベントが増えるこれからの時期。イルミネーションの輝きに負けない“華やかフェイス”のキーマンとなる、とっておきのハイライターを発見しました。

冬の高揚感を表現するプレイフルなピンクカラーと、品格をたたえる光沢にうっとり。単体でも主役を張れるハイライター、今季のスタメン入り確定です。

■冬ムードの愛らしさと華やかさはハイライトでつくる

顔の余白を埋めるチークは、メイクのバランサーであり欠かせない存在。ほっぺというステージの立役者はチークのはずだ、と信じて疑いもしませんでした。

そんな私を変えたのが、バニラコの「シルキーグロウハイライター」です。PK01「ピンククラウド」というカラーの発色と光沢があまりにもドラマチックで、チークとハイライトの下剋上が勃発。イベントが増えるこれからの時期、このハイライターにこそ主役の座を譲りたい、と思うように。

■粉雪のようなホワイトがプリズムピンクに変化

バニラコのシルキーグロウハイライターは、全5色展開。肌トーンにあわせて設計されたカラーラインアップが特徴で、それぞれにマッチするパーソナルカラーが紹介されています。

公式によると、ピックアップしたPK01はブルベ向けカラーとのこと。イエベの私との相性が不安だったものの、テスターを試した時のときめきを信じて購入を決意。この直感を信じたのは大正解でした。

ドリーミーなピンクの光沢がほほに宿った瞬間、思わず「きれい……」とつぶやいてしまいました。暗め・オークルトーンの肌にも溶けこむように馴染んでいく、素早いシンクロにも驚かされます。

恐る恐るブラシを動かしていたのが、みなぎる自信に背中を押されて、思い切って動かせるように。大胆にまとっても品を失わず、オーロラのような幻想的なムードをもたらしてくれるんです。

みずみずしさのある自然体のツヤというよりは、元から肌そのものが発光しているかのようなグロウ感。どんよりとした曇り空の日には、ほんのりとアンニュイな雰囲気も漂い、光に頼らずとも自発光がかないます。アイドルのようなドーリーフェイスの要素が、ほほだけにでも再現できるなんて……！

時間経過で粉っぽくなったりキメが悪目立ちしたり、なんてこともありません。マスクの着脱が多い日でも、夜までドリーミーなピンクが寄り添ってくれました。

微細なパウダーがぴたっと肌に密着して、輝きがほしい範囲にだけとどまってくれるフィット感もうれしいポイントです。

ライトの光があたると、虹色に変化するパッケージ。浮かびあがるピンクカラーがまさにPK01 ピンククラウドそのもの。ちょっとした遊び心があると、より愛着がわいてきますね。

■みなぎる光沢をほほに宿して、年の瀬を乗り越えよう

よりナチュラルに仕上げたい時は、ファンデーションをのせたスポンジでなじませると、ベースとの一体感がさらにアップ。きらめき加減をコントロールしやすい、優秀さをもちあわせています。

のせすぎ注意！ をテクニックレスで回避してくれる、使い勝手のよさがありがたい。バタバタと目まぐるしく過ぎ去る年の瀬に、とっても助かります。

気分を高めてくれるハイライターを頼りにすれば、もうひと踏ん張りするエネルギーがわいてくるはず。今年のコスメ納めは、バニラコのシルキーグロウハイライターに決まりそうです。

■商品概要

BANILA CO（バニラコ）「シルキーグロウハイライター」PK01

価格：1,790円

（写真・文：夏木紬衣）