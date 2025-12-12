「僕がいた時からあるマリノスらしさが、しっかりと…」一時代を築いた元10番は古巣の窮地をどう見た？ かつての同僚が監督に「やはり応援したくなりますよね」
今季のJ１では、鹿島アントラーズが優勝を果たし、輝かしいシーズンを送った一方、同じく降格経験が１度もない横浜F・マリノスは不振を極めた。
度重なる監督交代を経て、最終的に15位でフィニッシュ。大島秀夫監督のもと、何とかクラブ史上初のJ２降格を回避した。
かつて10番を背負い、一時代を築いた山瀬功治氏は、古巣マリノスの窮地をどう見ていたのか。12月11日に行なわれたJリーグアウォーズ後、功労選手として登壇した同氏に話を訊いた。
「シンプルに『頑張ってほしいな』と思っていました。１年を通してずっと追っていたわけではないですけど、何試合か解説もやらせていただいて試合を見たりするなかで、本当に改めて『自力はあるな』ってところはすごく感じましたね。
特に終盤にかけては...現場の考えがあると思うので、やりたいサッカーなのかどうかといった詳しいことはちょっと分からないですけど、勝つために何が最善なのか、それに対して取り組む選手たちのクオリティや意志の強さがすごく見えました。
そのベースというか、ある意味マリノスらしさですよね。勝負強さがある。僕がいた時からあるマリノスらしさが、しっかりと受け継がれていたからこそ、ああいう結果を出せたんじゃないかなと思います。やはり自力の部分は強かったなって印象はあります」
２学年上で、来年３月に46歳となる大島監督は、横浜FMで共にプレーした間柄だ。
「僕が言うのもおこがましいですけど、秀夫さんが就任して、実際にチームを残留させたところを見て、秀夫さんの能力の高さを皆さんしっかりと感じ取れたと思います。来年は（シーズンの）頭からできるわけですから、ぜひ秀夫さんが思い描く自分らしいサッカーをスタートからやってもらいたいです。現役を一緒にやってきた方が監督になるケースが少しずつ増えてくると思うので、そういう意味ではやはり応援したくなりますよね。ぜひ頑張ってほしいなと思います」
大島監督は先月末の契約更新の際と、最終節で鹿島に敗れ、目の前で優勝を見届けた際に「強いマリノスを取り戻す」と宣言した。かつてないほどの苦戦を強いられた名門は輝きを取り戻せるか。レジェンドOBの１人、山瀬氏もマリノスの完全復活を強く願っている。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
