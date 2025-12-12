TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のTAEHYUN（テヒョン）が、Instagramを更新。名古屋の街を歩くプライベートショットを公開した。

【写真】名古屋を堂々と歩くTXTテヒョン【写真・動画】『FNS歌謡祭』でラルクをカバー①②

■TXTテヒョンと名古屋デート気分が味わえる彼氏感満載のプライベートショット

TOMORROW X TOGETHERは、日本ドームツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞ IN JAPAN』の愛知公演を12月6・7日にバンテリンドームナゴヤで開催。テヒョンはその合間に街ブラを楽しんだようだ。

ボーダートップスにジーンズを合わせ、マスクや帽子で変装をすることなく堂々と夜の名古屋の街を歩くテヒョン。和食店の前（1、2枚目）やお寺の外壁（5枚目）、自動販売機前（8枚目）などで撮影され、テヒョンは日本の風景を楽しむように景色に溶け込んでいる。

まるでテヒョンと夜のデート気分が味わえるような写真の数々に、SNSでは「聖地巡礼します」「見覚えのある場所でびっくり」「次の名古屋はここに行かねば」「こんなに堂々と歩いてるもの!?」「あれ？彼氏だっけ？」「テヒョンと名古屋で夜のお散歩に出かけた記憶が…」「夜の散歩デートにしか見えない」と多くの反響が起こっている。

■TXTテヒョン、『FNS歌謡祭』でラルクをカバー

なおテヒョンは、12月10日に放送された『2025 FNS歌謡祭』にて、TOMORROW X TOGETHERとしてのパフォーマンスに加えてソロでL’Arc~en~Cielの「HONEY」をカバー。ロックスピリットあふれる歌唱で話題を集めた。