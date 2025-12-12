BTS JIMIN＆JUNG KOOKが旅のこだわりや『Are You Sure?!』シーズン2撮影秘話を語るSP映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BTSのJIMIN＆JUNG KOOKによるトラベルバラエティの第二弾『Are You Sure?!』シーズン2より、スペシャルインタビュー映像が到着した。

■「JUNG KOOKさんは帰りの移動は不機嫌。でも食べるときは誰よりも幸せそう」（JIMIN）

世界的スーパースターBTSの最年少メンバーふたりで、通称“グクミン”と呼ばれる仲良しコンビJIMINとJUNG KOOKが、オフモード全開で休暇を過ごす貴重な姿を追った“BTSユニット初”のトラベルバラエティ『Are You Sure?!』シーズン2。

除隊後1週間の二人旅に迫ったシーズン2は、現在第4話までがDisney+（ディズニープラス）にて独占配信中。本編では、ふたりとも短髪・黒髪で除隊直後の面影を残しつつ、久しぶりの海外旅行を心から満喫。様々なアクティビティに全力で挑戦したり絶景に癒されたりと、自然体な姿をのぞかせるふたりに世界中のファンが魅了されている。

今回公開された映像では、“旅行のお供”の定番ともいえるトランプを使って、今回の旅を振り返ったり、旅にまつわる質問に答えながら、カードタワーを完成させるチャレンジ企画に挑戦。冒頭から「高く積み上げましょう！」とやる気満々のJUNG KOOKに対して「あまり期待できません」とJIMIN。“挑戦！”という掛け声でカードタワーを組み立てはじめると、あっさりJIMINがひとつ完成させ「できると思わなかった」と本人もびっくり。

幸先のいい展開に早速Q＆Aもスタート。まずはシーズン2の撮影で海外に行くことを知った時の反応について聞かれると、「最高でした。撮影を口実にした休暇じゃないけど、旅行気分だよね」とJUNG KOOK。一方でJIMINは「でも実際にいくと休暇じゃない」とぽつり。

撮影ではありながらもすごく楽しい旅だったことに思いを馳せ、質問に答えていくも、だんだんと意識はカードのほうに…。「ひとつもできない。」と悔しそうなJUNG KOOKは「ふたつ作れたら成功にしよう」と独自ルールを決め、ふたつ同時につくってみたりと試行錯誤。いつのまにかカードタワーチャレンジに夢中になるふたりの表情にも注目だ。

またQ＆Aで「旅先で必ずすること」を聞かれると、JUNG KOOKはやっぱり「いちばんはグルメ！」と即答。一方でJIMINは旅行前にすべての計画を立てるそうで、現地では余裕をもって過ごす計画的な一面をアピールしてみせる。

JUNG KOOKは、観光があまり好きではないようで、自分自身が幸せを感じられる経験を大事にしていることから、アクティビティのような体験やグルメが好きとのこと。すると旅のパートナーであるJIMINから「JUNG KOOKさんは旅先の移動が好きではありません」と知られざる一面が明かされ「楽しく遊んでも帰りの移動は不機嫌。でも食べるときは誰よりも幸せそうに声を上げますね」と、JIMINだからこそ知るJUNG KOOKの素顔が垣間見えるエピソードを披露している。

その他にも、「スイスとダナンで食べた美味しいものは？」という質問に第2話でJUNG KOOKが自ら作ったパスタを挙げるJIMINや「旅行で大事なことは？」に”資金”と答える現実的なJUNG KOOK。さらに「パッキングのコツは？」「飛行機に乗って最初にすることは？」「旅行のパートナーとしてお互いの長所は？」などここでしか聞けなりふたりの旅や番組にまつわるエピソードが盛りだくさん。そして質問が続くにつれて、気付くと手が止まっているふたり…果たしてカードタワーは完成するのか。

■配信情報

『Are You Sure?!』シーズン2

ディズニープラスで独占配信中（全8話／毎週水曜2話ずつ配信）

(C) 2025 BIGHIT MUSIC & HYBE. All rights reserved.

■【動画】『Are You Sure?!』シーズン2 JIMIN＆JUNG KOOKスペシャルインタビュー映像

■【画像】シーズン2最新場面写真

