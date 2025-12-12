P500」月例レポート】
S&P500月例レポートでは、S&P500の値動きから米国マーケットの動向を解説します。市場全体のトレンドだけではなく、業種、さらには個別銘柄レベルでの分析を行い、米国マーケットの現状を掘り下げて説明します。
●THE S&P 500 MARKET：2025年11月
息の長い順風満帆な相場上昇が続いてきた。2025年も残すところ22営業日となり、年初来のトータルリターンは17.81％、過去3年間のトータルリターンは86.00％（年率換算24.49％）に迫る
S&P500指数 は11月に入ると一転して下落基調での推移が続きました。先行きの経済成長、コスト問題、市場の各種バリュエーションやAI（人工知能）関連の債務水準の上昇に対する懸念が理由となり、昔ながらの利食い売りが広がりました。今年は（買い手や資金流入と比べて）目立った動きを見せてこなかった売り手が存在感を示し、11月中旬まで買い手を圧倒する展開が続きました。とはいえ、押し目買いが入ることで下値抵抗線が抜けることはなく、下げ幅は限定的なものにとどまりました。その後は売り先行の流れが反転して月末にかけて力強い上昇トレンドを描き、11月の最終営業日には月間騰落率を0.13％上昇のプラスに戻しました。この結果、S&P500指数は年初来で16.45％上昇（2024年23.31％上昇、2023年は24.23％上昇）となりました。11月は値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回りましたが、2025年5月以降で初めてS&P500指数が最高値を更新することなく月を終えました（年初来の最高値更新回数は36回）。
一方で、ダウ・ジョーンズ工業株価平均（ＮＹダウ）は11月に最高値を更新しました（取引時間中の最高値は4万8431.57ドル、終値での最高値は4万8254.82ドル）。史上初めて終値で4万8000ドルを突破し、11月は0.32％上昇、年初来で12.16％上昇しました（過去1年は6.25％上昇）。
11月の相場のモメンタムはセクターのシフトで見られました。出遅れていたヘルスケアセクターのパフォーマンスが最高となり（9.14％上昇）、S&P500指数の営業利益（S&P500指数構成企業の96％が業績発表を終えました）は予想を大幅に上回り、6180億ドルで四半期ベースでの過去最高を記録する見通しです（これまでの最高は2025年第2四半期の5430億ドル）。売上高は当初は減少すると予想されていましたが、実際には増加して4兆5300億ドルで四半期ベースでの過去最高が見込まれています（これまでの最高は2025年第2四半期の4兆3500億ドル）。営業利益率も13.62％と過去最高の更新が目前に迫っています（これまでの最高は2021年第2四半期の13.54％）。
関税をめぐるニュースは依然として不安定で、関税率15％の水準での合意が続く中、米中間での交渉は継続しています。11月の株式市場は月の大半で下落基調を辿る展開となりましたが、最後の数日間は売り圧力が収束し、買い手が戻って月間騰落率をプラスに押し上げました。11月に市場は0.13％上昇しました（10月は2.27％上昇）。関税発表直後の4月8日に付けた安値（4982.77）の時点で、S&P500指数は年初来15.28％下落していましたが、それ以降の騰落率は11月末時点で37.46％上昇となっており、またこの期間に11セクター全てが上昇し（パフォーマンスが最高となったのは情報技術で63.13％上昇、最低だったのは生活必需品で5.37％上昇）、397銘柄が上昇し（27銘柄は2倍以上に上昇、97銘柄が50％以上上昇）、104銘柄が下落しました（52銘柄が10％以上下落、24銘柄が20％以上下落、2銘柄が50％以上下落）。S&P500指数は年初来で16.45％上昇し（配当込みのトータルリターンはプラス17.81％）、11セクター全てが上昇し（最高はコミュニケーションサービスの33.83％上昇、最低は不動産の2.51％上昇）、297銘柄が値上がり（平均28.36％上昇）、203銘柄が値下がり（平均16.04％下落）して、時価総額は8兆6310億ドル増加しました。