●株式以外の市場
○米国10年国債利回りは10月末の4.09％から4.02％に低下して月を終えました（2024年末は4.58％、2023年末は3.88％、2022年末は3.88％、2021年末は1.51％、2020年末は0.92％、2019年末1.92％、2018年末は2.69％、2017年末は2.41％）。30年国債利回りは10月末の4.66％から4.67％に上昇して取引を終えました（同4.78％、同4.04％、同3.97％、同1.91％、同1.65％、同2.30％、同3.02％、同3.05％）。
○英ポンドは10月末の1ポンド＝1.3139ドルから1.3234ドルに上昇し（2024年末は1.2520ドル、2023年末は1.2742ドル、2022年末は1.2099ドル）、ユーロは10月末の1ユーロ＝1.1530ドルから1.1602ドルに上昇しました（同1.0360ドル、同1.0838ドル、同1.0703ドル）。円（対米ドル）は10月末の1ドル＝154.09円から156.16円に下落し（同157.32円、同141.02円、同132.21円）、人民元は10月末の1ドル＝7.1174元から7.073元に上昇しました（同7.2770元、同7.1132元、同6.9683元）。
○11月の原油価格は2.6％下落し、10月末の1バレル＝60.78ドルから同59.23ドルとなりました（2024年末は同71.75ドル、2023年末は同71.31ドル、2022年末は同80.45ドル）。米国のガソリン価格（EIAによる全等級）は11月に0.8％上昇し、1ガロン＝3.190ドルとなりました（10月末は3.164ドル、2024年末は同3.128ドル、2023年末は同3.238ドル、2022年末は同3.203ドル）。2020年末から原油価格は22.3％上昇し（2020年末は1バレル＝48.42ドル）、ガソリン価格は36.9％上昇しました（1ガロン＝同2.330ドル）。2025年9月時点のEIAの報告によると、ガソリン価格の内訳は、48％が原油（ディーゼルは41％）、18％（同19％）が配送・販売費、18％（同24％）が精製コスト、16％（同16％）が税金となっています。
○金価格は10月末の1トロイオンス＝4011.50ドルから上昇し、4256.00ドルで11月の取引を終えました（2024年末は2638.40ドル、2023年末は2073.60ドル、2022年末は1829.80ドル）。
○VIX恐怖指数は10月末の17.44から16.35に低下して11月を終えました。月中の最高は28.47、最低は15.78でした（2024年末は17.35、2023年末は21.67、2022年末は17.22）。2024年の最高は75.73、最低は10.62、2023年の最高は30.81、最低は11.81、2022年の最高は38.89、最低は16.34でした。
●注目点
○米連邦公開市場委員会（FOMC）の会合は12月9～10日に開催されます（当日の朝に、延期されていたCPI（消費者物価指数）が公表される予定です）。市場では86％の確率で3会合連続となる0.25％の利下げが見込まれており（2025年10月29日、2025年9月17日に続くもので、それ以前の利下げは2024年12月18日）、政策金利が3.50～3.75％になると予想されています。また、量的引き締め（QT）政策を2025年12月1日から停止するとの先月の決定は、0.25％の利下げと同等の効果をもたらすとみなされており、市場では2026年1月にも市場の流動性が増加し始めるとみられています。
○発表が遅れていた経済指標の集計・公表が始まっています。9月の雇用統計では非農業部門雇用者数が5万人増のはるかに低い予想に対して、11万9000人増と力強い伸びとなりました。増加分のうち9万7000人は民間部門によるもので、医療、娯楽、接客業における雇用増が追い風となりました。8月分は当初発表の2万2000人増から4000人減に下方修正されました。失業率は4.3％の前月比横ばいの予想に対して、4.4％（4.5％を付けた2021年10月以降で最高）に上昇しました。賃金上昇率は8月と同様に前年同月比＋3.7％との予想に対して、同＋3.8％に加速しました。全体として、こうした古い期間のデータは許容範囲にあり、対象期間が古いこともあって、市場はほとんど反応を示しませんでした。10月、11月分の雇用統計は、12月9～10日のFOMC後の12月16日（火曜日）に発表されます。週間新規失業保険申請件数（毎水曜日発表）の発表も再開されており、過去2週間はそれぞれ22万人と21万6000人と許容範囲の水準となりました。