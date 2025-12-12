ILLIT『HIGHSNOBIETY JAPAN』表紙に登場！ホリデールックで魅せる“ネオ・カワイイ”ビジュアル

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ILLITが『HIGHSNOBIETY JAPAN ISSUE15 HOLIDAY』（12月19日発売）の表紙を飾ることが発表された。

■華やかさとクールさが共存する唯一無二のビジュアルに注目！

公開された表紙イメージでは、クールなホワイトバックのなかで、ILLITのメンバーがモノトーンのコントラストが際立つラグジュアリーなルックを披露。ドールのような愛らしさとともに強い眼差しとモードな存在感を放ち、華やかさとクールさが共存する唯一無二のビジュアルが完成した。

VALENTINOのホリデーコレクションを纏い、「カワイイ・ロマンティック」を表現した撮り下ろし写真やインタビューも必見だ。

デビュー曲「Magnetic」が世界的大ヒットを記録したILLITは、2024年3月のデビュー直後から音楽シーンのみならず、ファッション界からも熱い視線を集めている。日本では、2024年5月に『Rakuten GirlsAward 2024 SPRING/SUMMER』、2025年9月に『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』と、2年連続で最大級のファッションイベントに出演。

さらに、『VOGUE JAPAN』（デジタル）、『ViVi』『non-no』『NYLON JAPAN』といった人気ファッションマガジンの表紙を次々と飾り、そのたびに大きな話題を呼んできた。“夢かわ”からハイファッションまで見事に着こなす彼女たちのビジュアルセンスと影響力は、すでに次世代のファッションアイコンとして確固たる地位を築いている。

なお、ILLITは2025年末にかけて、12月15日にTBS系『CDTVライブ！ライブ！クリスマス LOVE SONG Fes.』、12月30日にTBS系『第67回 輝く！日本レコード大賞』、12月31日に『第76回NHK紅白歌合戦』への出演も決定。特に『第76回NHK紅白歌合戦』への2年連続出場はK-POP第5世代グループで初にして唯一の快挙で、ILLITの日本での根強い人気を立証している。

音楽からファッションまで、多方面で活躍するILLITからますます目が離せない。

(P)＆(C) BELIFT LAB Inc.

■書籍情報

2025.12.19 ON SALE

『HIGHSNOBIETY JAPAN ISSUE15 HOLIDAY』

■関連リンク

ILLIT OFFICIAL SITE

https://illit-official.jp/