日経225先物：12日正午＝490円高、5万680円
12日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比490円高の5万680円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万610.04円に対しては69.96円高。出来高は2万5870枚となっている。
TOPIX先物期近は3417ポイントと前日比55ポイント高、現物終値比5.49ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50680 +490 25870
日経225mini 50690 +495 369300
TOPIX先物 3417 +55 33536
JPX日経400先物 30930 +485 1780
グロース指数先物 650 +6 2558
東証REIT指数先物 1961 +25.5 272
株探ニュース
