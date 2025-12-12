　12日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比490円高の5万680円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万610.04円に対しては69.96円高。出来高は2万5870枚となっている。

　TOPIX先物期近は3417ポイントと前日比55ポイント高、現物終値比5.49ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50680　　　　　+490　　　 25870
日経225mini 　　　　　　 50690　　　　　+495　　　369300
TOPIX先物 　　　　　　　　3417　　　　　 +55　　　 33536
JPX日経400先物　　　　　 30930　　　　　+485　　　　1780
グロース指数先物　　　　　 650　　　　　　+6　　　　2558
東証REIT指数先物　　　　　1961　　　　 +25.5　　　　 272

株探ニュース