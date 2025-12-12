県内は、強い寒気の影響で山沿いを中心に雪が降っています。下越と佐渡では高波に注意が必要です。



各地の積雪は、津南町で40cm、湯沢町で27cm、魚沼市守門で22cm、妙高市関山で10cmです。津南町では朝から雪かきに追われる住民の姿が見られました。



■住民

「雨まじり 雪が湿っていて(雪かきが)やりづらい。やはり年なので腰にくる。」



佐渡市や新潟市では、最大瞬間風速が20m/sを超えた地域があり波も高くなっています。



佐渡汽船のジェットフォイルは、すべての便の欠航が決まっています。カーフェリーは通常通り運航しています。



12日に予想される波の高さは、下越と佐渡で5m、上越と中越で4mです。