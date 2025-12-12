県内を中心に冠婚葬祭業を展開するアークベルが、福祉施設などに『車いす』を贈りました。



アークベルは毎年、社員や関連企業などから集めた募金で『車いす』を購入しています。33回目の今年は、県内と山形県の福祉施設や病院に35台を贈りました。



■アークベル 松尾哲郎取締役執行役員

「利用者の皆さんの生活の質の向上や移動のサポートになればありがたい。軽量化・ノーパンクタイヤという特徴を備えた車いすですので、施設の方にとって少しでも負担軽減になるよう利用いただければ。」



贈られた『車いす』は1062台になり、今後も地域に貢献していきたいとしています。