これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報、上・中・下越の沿岸の地域と佐渡に波浪注意報が発表されています。

また、上・中・下越と佐渡に風雪注意報、中越に大雪・着雪、・なだれ注意報が発表されているところがあります。



◆12日(金)これからの天気

このあとも断続的に雪が降るでしょう。風が強く、吹雪くところもありそうです。

降水確率は、50～80%のところが多くなっています。



◆12日(金)の予想最高気温

最高気温は、0～4℃の予想です。昨日より大幅に低く、各地で真冬並みの寒さとなるでしょう。

風も冷たいため、実際の気温よりも寒く感じられそうです。暖かくしてお過ごしください。。