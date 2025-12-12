各地で真冬並みの寒さに、このあとも断続的に雪が降る【これからの天気(12月12日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報、上・中・下越の沿岸の地域と佐渡に波浪注意報が発表されています。
また、上・中・下越と佐渡に風雪注意報、中越に大雪・着雪、・なだれ注意報が発表されているところがあります。
◆12日(金)これからの天気
このあとも断続的に雪が降るでしょう。風が強く、吹雪くところもありそうです。
降水確率は、50～80%のところが多くなっています。
◆12日(金)の予想最高気温
最高気温は、0～4℃の予想です。昨日より大幅に低く、各地で真冬並みの寒さとなるでしょう。
風も冷たいため、実際の気温よりも寒く感じられそうです。暖かくしてお過ごしください。。
◆警報・注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報、上・中・下越の沿岸の地域と佐渡に波浪注意報が発表されています。
また、上・中・下越と佐渡に風雪注意報、中越に大雪・着雪、・なだれ注意報が発表されているところがあります。
◆12日(金)これからの天気
このあとも断続的に雪が降るでしょう。風が強く、吹雪くところもありそうです。
降水確率は、50～80%のところが多くなっています。
◆12日(金)の予想最高気温
最高気温は、0～4℃の予想です。昨日より大幅に低く、各地で真冬並みの寒さとなるでしょう。
風も冷たいため、実際の気温よりも寒く感じられそうです。暖かくしてお過ごしください。。