スヌーピーデザインの「サーモマグ」限定コラボ第6弾、早くも一部完売！冬支度をしたスヌーピーがかわいすぎる！
毎回即完売の人気コラボthermo mug(以下、サーモマグ)×PEANUTS(ピーナッツ)から、待望の第6弾が登場。今回のテーマは「スヌーピーたちの冬支度」。ニットやタートルネック、マフラーなど、冬ファッションに身を包んだスヌーピーたちが、360ミリリットルサイズのボトルにワンポイントでプリントされている。
【写真】サーモマグ×PEANUTSコラボモデル第6弾のデザインをすべて見る
■冬の相棒に選びたい、スヌーピーたちの“おしゃれ冬支度”ボトル
2025年12月3日に各柄300個限定で販売開始された「ALLDAY PEANUTS(オールデイ・ピーナッツ)」(3960円)。過去5回のコラボがすべて完売という実績を誇るシリーズだけに、今回も争奪戦は必至となりそう。
今回のコレクションで特に注目したいのは、各デザインに込められた冬ならではのストーリー。ホワイトにはグレーのニットでシックに決めたジョー・クール、アイボリーにはポンポンビーニーでおめかししたウッドストック、ティーグリーンにはあったかニットを着込んだスヌーピー、そしてセレニティブルーにはマフラーをくるりと巻いたスヌーピーがそれぞれプリントされている。
どのデザインも、ボトルの真ん中にちょこんと配置されたワンポイントプリント。主張しすぎないサイズ感だから、オフィスで使っても悪目立ちせず、それでいてデスクに置いた瞬間、ほっこりした気持ちにさせてくれる。
■サーモマグならではの実力派機能で、冬の温かさをキープ
見た目のかわいさに目を奪われがちだが、機能面でも妥協なし。真空二重構造により、保温効力は6時間で59度以上をしっかりキープしてくれるから、朝入れたホットコーヒーがランチタイムまで温かいまま楽しめる。逆に保冷効力も6時間で8度以下を維持するため、アイスドリンク派にも心強い味方となってくれる。
内側にはSUS316ステンレスを採用したミラーコート仕上げで、匂いや茶渋がつきにくいのもうれしいポイント。スポーツドリンクにも対応しているから、ジムやヨガスタジオへの持ち込みもOK。容量は0.36リットルと日常使いにぴったりなサイズでありながら、重量はわずか195グラムという軽さ。バッグに入れても負担にならず、毎日の相棒として活躍してくれそうだ。
■人気カラーは即完売！購入は会員登録が必須
各カラー300個ずつ、計1500個限定。サクラピンクのパファージャケットデザインがすでに完売していることを考えると、残りの4色も時間の問題かもしれない。購入にはサーモマグ公式オンラインショップでの会員登録(無料)が必要となる。在庫がなくなり次第販売終了となってしまうため、狙っているカラーがある人は今すぐアクセスを。
さらに、プレゼント需要を見越してオリジナルギフトバッグ(不織布330円／コットン396円)も用意されている。クリスマスプレゼントはもちろん、頑張った自分へのご褒美にもぴったり。この冬、スヌーピーたちと一緒に心も体も温まる時間を過ごしてみては？
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
【写真】サーモマグ×PEANUTSコラボモデル第6弾のデザインをすべて見る
2025年12月3日に各柄300個限定で販売開始された「ALLDAY PEANUTS(オールデイ・ピーナッツ)」(3960円)。過去5回のコラボがすべて完売という実績を誇るシリーズだけに、今回も争奪戦は必至となりそう。
今回のコレクションで特に注目したいのは、各デザインに込められた冬ならではのストーリー。ホワイトにはグレーのニットでシックに決めたジョー・クール、アイボリーにはポンポンビーニーでおめかししたウッドストック、ティーグリーンにはあったかニットを着込んだスヌーピー、そしてセレニティブルーにはマフラーをくるりと巻いたスヌーピーがそれぞれプリントされている。
どのデザインも、ボトルの真ん中にちょこんと配置されたワンポイントプリント。主張しすぎないサイズ感だから、オフィスで使っても悪目立ちせず、それでいてデスクに置いた瞬間、ほっこりした気持ちにさせてくれる。
■サーモマグならではの実力派機能で、冬の温かさをキープ
見た目のかわいさに目を奪われがちだが、機能面でも妥協なし。真空二重構造により、保温効力は6時間で59度以上をしっかりキープしてくれるから、朝入れたホットコーヒーがランチタイムまで温かいまま楽しめる。逆に保冷効力も6時間で8度以下を維持するため、アイスドリンク派にも心強い味方となってくれる。
内側にはSUS316ステンレスを採用したミラーコート仕上げで、匂いや茶渋がつきにくいのもうれしいポイント。スポーツドリンクにも対応しているから、ジムやヨガスタジオへの持ち込みもOK。容量は0.36リットルと日常使いにぴったりなサイズでありながら、重量はわずか195グラムという軽さ。バッグに入れても負担にならず、毎日の相棒として活躍してくれそうだ。
■人気カラーは即完売！購入は会員登録が必須
各カラー300個ずつ、計1500個限定。サクラピンクのパファージャケットデザインがすでに完売していることを考えると、残りの4色も時間の問題かもしれない。購入にはサーモマグ公式オンラインショップでの会員登録(無料)が必要となる。在庫がなくなり次第販売終了となってしまうため、狙っているカラーがある人は今すぐアクセスを。
さらに、プレゼント需要を見越してオリジナルギフトバッグ(不織布330円／コットン396円)も用意されている。クリスマスプレゼントはもちろん、頑張った自分へのご褒美にもぴったり。この冬、スヌーピーたちと一緒に心も体も温まる時間を過ごしてみては？
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC