【New Color Release】多くの医療従事者に癒しを与えた愛くるしくかわいいスヌーピーとその仲間たちデザインの「PEANUTS」とコラボレーションスクラブに、新たなカラーが登場。 愛されアイテムが装い新たに再登場。：メディカルアパレル ブランド「クラシコ」