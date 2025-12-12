中国、新エネ車浸透率60％時代に突入―中国メディア

中国メディアの快科技は11日、中国が新エネルギー車浸透率60％時代に正式に突入したとする記事を掲載した。

新エネ車とは、中国におけるバッテリー式電気自動車（BEV）、プラグインハイブリッド自動車（PHEV）、燃料電池自動車（FCEV）の総称。

記事によると、12月1〜7日の全国新エネ乗用車小売り浸透率が62．2％に達し、卸売り浸透率はさらに高い64．3％に達したことが、中国自動車流通協会乗用車市場情報連席分会のまとめで分かった。新エネ車浸透率とは、販売全体に占める新エネ車の割合を指す。11月の新エネ乗用車浸透率は59．3％だった。

1〜11月の新エネ乗用車累計販売台数は前年同期比19．6％増の1147万2000台で、伝統的な内燃機関車の1001万台（同6％減）を大きく上回った。

浸透率の上昇は、自主ブランドの強力なけん引と切り離せない。自主ブランドとは、中国企業が立ち上げた独自ブランドのこと。11月の自主ブランドの新エネ車浸透率は79．6％で、自主ブランドが販売した車10台のうち8台弱が新エネ車だったことを意味する。

車両購入税やナンバープレート取得における優遇政策、充電インフラ整備などに伴い、新エネ車市場は今後も安定成長を維持すると予想される。（翻訳・編集/柳川）