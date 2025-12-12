藤ヶ谷太輔＆横尾渉“わたたい”旅第2弾でオーストラリアへ「一生に一度は見たかった“アレ”を見られた」
6人組グループ・Kis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔、横尾渉が、26日放送の日本テレビ『Kis-My-Ft2 藤ヶ谷太輔＆横尾渉 NAKED〜素のまま2人旅〜 inオーストラリア・ケアンズ』（深1：00）に出演する。公私共に仲良しの2人がありのままで旅する番組の第2弾。第1弾の沖縄に続き、今回は日本を飛び出しオーストラリアへと向かう。地上波はダイジェスト版となり、Huluでは同日正午から配信。以降、毎週金曜正午に全5話を順次独占配信する。
広大な大地を2人でドライブし、透き通る青い海で思い思いに過ごす…そんな2人がやりたいことを凝縮した“アクティブで開放的な旅”が展開。オープニングは前回に引き続きKis-My-Ft2の「Glory days」、そしてエンディングは12月31日にリリースする「&Joy」に決定。Kis-My-Ft2の楽曲が「わたたい」旅を彩る。
2011年のKis-My-Ft2デビュー以降、テレビでも引っ張りだこの2人。多忙な日々を送ってきた藤ヶ谷＆横尾が最近、共に心を惹かれているのが、美しい自然や貴重な生き物との出会い、良いモノ・コトを体験すること。今回は2人の「コアラを抱っこしたい！」という純粋な願いから始まったオーストラリア・ケアンズ旅。台本は一切なく、リアルな旅程と共に2人だからこそ見せる素顔に密着する。
最高の快晴に恵まれた初日。到着後まずはホテルに向かうべく2人でタクシーに乗車。現地ドライバーとのやり取りを藤ヶ谷がスムーズにこなす姿に、「たいちゃんがいると安心だわ〜」とリラックスムードの横尾。そんな素のままの2人のやりとりでオーストラリアの旅が始まる。リラックスムードのままホテルのルームツアーをスタートし、休むことなく開放感あふれるケアンズのマーケット散策へ。異国の雰囲気を満喫し、旅の始まりから笑顔が止まらない。
もちろん、この旅の見どころでもある「2人きりのドライブ」も必見。横尾はこのために国際免許を取得。オーストラリアの広大な大地を、2人が代わる代わるハンドルを握って進んでいく。さらに、現地の文化に触れるアボリジナルアート体験では、集中してアートと向き合い、己を解放する2人の真剣な姿も見られる。
また、ケアンズの魅力を凝縮した最終日には、コーヒーが大好きな藤ヶ谷の希望でコーヒー農園を訪れ、本場の味に舌鼓を打つ。そして横尾が乗りたかったキュランダ鉄道では、美しい景色の中でテンションMAXの2人。旅のハイライトは、オーストラリアならではの動物たちとの触れ合い。念願だったコアラとの対面に、2人とも大興奮。そして旅の締めくくりに、美しい夜景を眺めながら感動のシーンが待っていた。
■出演者コメント
▼藤ヶ谷太輔
――行き先が“オーストラリア”と決まった時のお気持ちをお聞かせください。
いつか行きたいね、と話していた場所でした。一生に一度は見たかった“アレ”を見られたのも、とてもうれしかったです。最高でした、また来たいです。
――今回のオーストラリア旅で見どころを教えてください。
わた（横尾）が提案してくれたキュランダ鉄道はすごくいい経験になりました。自分1人で旅行していたら経験しなかったであろうことができたのも良かった。あと、3日目からわたが開放的になっているのは視聴者の方々から見ても変化が分かるんじゃないかなと思います。そして、とにかくコアラがかわいかった。
――番組を楽しみにしている皆さんにメッセージをお願いいたします。
前回に引き続き、今回も素のままの2人をお届けします。僕もケアンズは初めてだったのですが、とってもすばらしい場所でした。我々が行ったコースを皆さんに「行った気」になっていただきたいし、実際に足を運んでいただきたいです。実際に見たり体験したりすることの重要性を改めて感じた旅になりました。ぜひ、このコースを楽しんでいただければと思っております。
▼横尾渉
――行き先が“オーストラリア”と決まった時のお気持ちをお聞かせください。
いろんな候補を挙げて、いつか行きたいと思っていたオーストラリアに決まったので、「ヨッシャ！」という気分でした。念願の“アレ”にも乗れたのも最高でした。僕らが行ったコースを真似していただきたいです。
――今回のオーストラリア旅で見どころを教えてください。
今回、本やネットでやりたいことを調べて、海外で鉄道に乗ってみたい、せっかくだったらケアンズの有名なキュランダ鉄道にと思っていたので、実現できて良かったです。そして前回の沖縄旅と、2人の立ち位置が逆になっているところも見どころです。いろいろな出会いやトライする機会があって、新しい藤ヶ谷太輔を見られたなと思いました。
――番組を楽しみにしている皆さんに、メッセージをお願いいたします。
海外旅行が苦手な僕でしたが、すごく楽しめた旅になりました。南半球やケアンズに来ること自体が初めてで不安でしたが、うちの藤ヶ谷太輔が頼りになる姿を見せてくれました。見ている方は、それを見てキュンキュンするんじゃないかなと思います。そんな僕らの素のままをじっくり見てください。
