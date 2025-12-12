TREASURE、冠番組『トレバラ』第2弾放送決定「みなさんに良いエネルギーを」
グローバルボーイズグループ・TREASUREのテレビ朝日系冠番組『トレバラSecond〜TREASUREのバラエティ塾〜』が、26日（深0：55〜深1：25）、28日（深0：45〜深1：15）の2回にわたって、放送される。
【写真】松下洸平を案内するTREASURE（アサヒ、ジュンギュ、ジフン、ハルト）
2023年に放送された『トレバラ〜TREASUREのバラエティ塾〜』では、TREASUREがさらなる活躍を目指し、日本のバラエティを学んだ。待望の続編『トレバラSecond〜TREASUREのバラエティ塾〜』では、さまざまな日本のバラエティ定番ゲーム企画を体験し、学んでいく。
前回に続き、今回も5対5のチームに分かれて定番ゲームで対決する。CHOI HYUN SUK（チェ・ヒョンソク）、YOSHI（ヨシ）、ASAHI（アサヒ）、DOYOUNG（ドヨン）、PARK JEONG WOO（パク・ジョンウ）の“アサヒチーム”と、JIHOON（ジフン）、JUNKYU（ジュンギュ）、YOON JAE HYUK（ユン・ジェヒョク）、HARUTO（ハルト）、SO JUNG HWAN（ソ・ジョンファン）の“ジュンギュチーム”に分かれ、豪華景品をかけて勝負を繰り広げていく。
大音量のヘッドフォンをつけ、口の動きだけで行う伝言ゲーム「ガンガンヘッドフォン伝言ゲーム」や、代表者１人にお題となるダンスを1回だけ見せ、そのダンスを完コピできたらポイントゲットとなる「暗記ダンスバトル」など、メンバーたちは日本のバラエティではおなじみのゲームに挑戦。果たしてどんな勝負が見られるのか、そして豪華ご褒美をゲットできるのはどちらのチームなのか。
さらに、現在日本ツアー中のTREASUREが「会場が盛り上がるギャグを教えてほしい！」とMCのハライチに懇願。ハライチは「俺たちはギャガーじゃないんだよ」と日本のお笑い界が誇るスペシャルギャガ−をスタジオに呼ぶ。“スペシャルギャガ−”として登場した“ギャグの巨匠”に、うれしい時のギャグ、困った時のギャグ、何にも思いつかなかった時のギャグなど3パターンの鉄板ギャグを学ぶ。
そして、今回も同番組でしか見られないパフォーマンスも披露する。また、動画配信サービス「TELASA（テラサ）」とも完全連動。前回TELASAでも大反響だったことを受け、今回も地上波テレビ朝日での番組を放送直後より配信開始するほか、TELASAでしか見ることができない独占オリジナルコンテンツが続々と配信される。TELASAだけのためにパフォーマンスも撮りおろし。TREASUREを堪能できるコンテンツの数々を届ける。
【コメント】
――第2弾が決まった時のお気持ちを教えてください。
ジュンギュ：とても光栄で、またご一緒できることになったので最善を尽くしたいと思います！
アサヒ：トレバラを通してまた僕たちのいろいろな姿をお見せできることが楽しみです！
――今回の収録はいかがでしたか？見どころや感想を教えてください。
ジェヒョク：いろいろなギャグを教えてもらったことが印象深いです。ヒョンソクがギャグをすぐ飲み込めていましたね！
ジュンギュ：ゲームがとても楽しくて、特にヒョンソクとジェヒョクがとても面白かったです。
アサヒ：ハライチのお2人にとても番組を面白くしていただいて、芸人さんへのリスペクトがより深まりました！
――披露するパフォーマンスのみどころも教えてください。
ジュンギュ：みなさんが見て、聴いて楽しんでいただける曲を選んだので、ぜひ集中して見てくださいね！
ジェヒョク：全曲、僕たちの表情にご注目ください！
――ファンの皆さまへメッセージをお願いします。
ジュンギュ：2026年もみなさんに良いエネルギーを分け与えられるように頑張ります！
アサヒ：メンバーたちと楽しくワイワイと収録したので、今回の『トレバラSecond』もみなさんぜひご覧いただけるとうれしいです！
