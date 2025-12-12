ILLIT¡¢¡È¥Í¥ª¡¦¥«¥ï¥¤¥¤¡É¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÌ¥Î»¡¡¥Û¥ê¥Ç¡¼¥ë¥Ã¥¯ÈäÏª
¡¡5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ILLIT¤¬¡¢19ÆüÈ¯Çä¤Î¥Ù¥ë¥ê¥óÈ¯¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØHIGHSNOBIETY JAPAN ISSUE15 HOLIDAY¡Ù¡ÊHIGHSNOBIETY JAPAN¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥Ã¥¯¤Ê¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤â¡ª¿·Á¯¤ÊILLIT
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿É½»æ¤Ç¤Ï¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤Ç¡¢ILLIT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ºÝÎ©¤Ä¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê°¦¤é¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤â¶¯¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤È¥â¡¼¥É¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤È¥¯¡¼¥ë¤µ¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡VALENTINO¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡¦¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖMagnetic¡×¤¬À¤³¦ÅªÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿ILLIT¤Ï¡¢2024Ç¯3·î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤«¤é²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó³¦¤«¤é¤âÇ®¤¤»ëÀþ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢24Ç¯5·î¤Ë¡ØRakuten GirlsAward 2024 SPRING/SUMMER¡Ù¡¢25Ç¯9·î¤Ë¡ØÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤È¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿Íµ¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ÎÉ½»æ¤ò¼¡¡¹¤È¾þ¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¡ÈÌ´¤«¤ï¡É¤«¤é¥Ï¥¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¸«»ö¤ËÃå¤³¤Ê¤¹ILLIT¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥»¥ó¥¹¤È±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼¡À¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ILLIT¤ÏÇ¯Ëö¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢15ÆüTBS·Ï¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ LOVE SONG Fes.¡Ù¡¢30ÆüTBS·Ï¡ØÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¡¢31Æü¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø¤Î2Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤ÏK-POPÂè5À¤Âå¥°¥ë¡¼¥×¤Ç½é¤Ë¤·¤ÆÍ£°ì¤Î²÷µó¤Ç¡¢ILLIT¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Îº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤òÎ©¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
