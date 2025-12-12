今井美樹、約8年ぶりアルバムリリース決定 布袋寅泰と共同プロデュース、さだまさし初提供曲も
今井美樹が、デビュー40周年を迎える2026年に約8年ぶりとなるオリジナルアルバム『smile』をリリースすることが決定した。通算21枚目のアルバムとなり、発売日は2026年2月11日。あわせてジャケット写真と新たなアーティスト写真も公開された。
【写真・動画】「いい笑顔」「仲良しで素敵」23歳娘との2人旅で“パパの顔”にじむ布袋寅泰
アルバムには、NHK「みんなのうた」で10月からオンエアされている「青空とオスカー・ピーターソン」など全10曲を収録予定。トータルプロデュースは今井と夫の布袋寅泰が務め、ソングライターたアレンジャーには、岩里祐穂、川江美奈子、諸見里修、カワノミチオ、河野圭、佐藤準、梅堀淳、倉田信雄のほか、さだまさしが今井に初めて楽曲を提供することも発表された。
初回限定盤Aには、2023年に開催されたホールツアー『今井美樹 CONCERT TOUR 2023 “Our Songs!!”』より、12月1日に東京・TACHIKAWA STAGE GARDENで行われたライブ映像を全曲収録。初回限定盤Bには、昨年の同ツアー『Our Songs!!』より11月3日に行われた東京・Bunkamuraオーチャードホール公演の全曲を収録している。
さらに、全形態の初回生産分には、2026年5月よりスタートする全国ホールツアーのプレミアム・リザーブチケット先行抽選受付に参加できるシリアルナンバーを封入。加えて、直筆サイン＆購入者名入りポスターが100名に当たる特典も用意されている。
20日には、作詞を手がけた岩里祐穂も出演するオフィシャルファンクラブ会員限定オンラインイベント「Miki's Room」の開催も決定。この日のためだけに用意された内容となり、2人のトークにも注目が集まる。
今井美樹は1986年に「黄昏のモノローグ」でデビュー。以降「瞳がほほえむから」「PIECE OF MY WISH」「PRIDE」などのヒットを重ね、2023年・2024年には連続して全国ホールツアーを開催。変わらぬ透明感ある歌声で、世代を超えて支持を集め続けている。
