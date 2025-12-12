KEY TO LIT、“4面”ジャックで『Myojo』初表紙 トータル1万字超えの座談会も実施
ジュニアグループ・KEY TO LITが、22日発売の『Myojo』2月号（集英社）の通常版とちっこい版の表紙と裏表紙、そして中面の特集12ページ、厚紙カードに登場する。中村嶺亜は「通常版とちっこい版の表紙と裏表紙、あわせて4面KEY TO LITってすごくない!?」、猪狩蒼弥も「めっちゃKEY TO LIT号じゃん！」と、盛り上がりながら同誌での初表紙撮影に挑んだ。
【写真】奇“天”烈を背負って登場したKEY TO LIT
通常版の表紙は、メンバーカラーの衣装をまとい、ぎゅっと身を寄せ合った強いビジュアルが印象的。岸壁前のロケーションで撮影し、新年号らしい、壮大な自然を感じるダイナミックなカットとなっている。通常版の裏表紙は同ロケーションでの全身カットをスタイリッシュに切り取った。
ちっこい版の表紙は、2026年が午年ということから“カウボーイ”をテーマに撮影。キレイな光の中、肩を組んで楽しそうに前進する5人の笑顔に癒やされる1枚に。ちっこい版の裏表紙は、仲よく手をつないでジャンプをするキュートなカットを採用した。
中面の特集では、「ROAD TO THE TOP」をテーマに、“KEY TO LITが天下をとるためのKEYWORD”として、（1）圧倒的個性、（2）メロい彼氏感、（3）生粋のエンターテイナー集団、（4）日々深まる絆、（5）夢への闘志という、グループの5つの魅力を掘り下げている。
（1）圧倒的個性では、メンバーひとりひとりにフォーカス。自身の個性についての自己分析、読者から募集したキャッチコピー、メンバーによるニッチな個性的エピソードのタレコミなど、初めてKEY TO LITにふれる方もメンバーへの解像度があがるページとなっている。そのほかのKEYWORDでは、すべて5人での座談会を敢行。時にまじめに、時に爆笑しながら語ったトークはトータル1万字を超え、読み応えバツグンの内容となった。
Snow Manのメンバーがひとりずつ登場する大好評連載『24 hours with Snow Man』第7回は渡辺翔太が登場。和装でまどろむ午後のひとときを8ページにわたって届ける。大特集は昨年も好評だった『全員、彼氏◆（ハート）』。デビュー組からジュニアまで、彼氏感あふれるビジュアルを集めた眼福企画となっている。総勢81人のアイドルが挑戦した『恋愛シミュレーションテスト』も6ページで掲載。アイドルたちの寝姿をかわいく切り取った厚紙カード『寝顔＆寝相カード』もついてくる。
