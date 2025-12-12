歌手の藤井フミヤ（63）が11日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」に出演。人気女優の素顔を明かした。

同番組では、長年家族ぐるみでの付き合いという女優・大地真央と共演。食事の話題になり、藤井が「嫌いな物はないもんね、あ、ホルモンか。でもタンはイケるもんね。ハツもいったじゃないですか、こないだ」と切り出すと、大地は「アレめちゃくちゃおいしかったね、あそこの焼肉、おいしかった〜。全然好き嫌いがない」と明かした。

すると「真央さんは、みんな知らないと思うけど、俺の1・5倍ぐらいは食べる。普通にね」と藤井。「お寿司とか、1回終わってもそこから“じゃあお魚の煮付けを”とか言うもんね」といい、「“えっまだイケるの！？”って。夫婦でそうだもんね」という藤井に、大地も笑いながら「そうそう、うちね」と認めた。

さらに藤井は「こないだの味噌ラーメン、森っちって旦那さんなんだけど、スープを飲み干してて、しかもご飯、小ライス食ってたからね、凄いよ」と、大地の夫でインテリアデザイナー・森田恭通氏にも感心したことを伝えると、大地は「あれはちょっと異常よね。あれは私も驚いた」とあきれつつ、「でもそれぐらい感動したのよね、おいしくて」と語っていた。