BTS・JIMIN＆JUNG KOOK、旅を振り返るインタビュー動画公開 素顔垣間見えるエピソードも「帰りの移動は不機嫌。でも食べるときは…」
BTSの仲良しコンビ・JIMIN＆JUNG KOOKが出演するトラベルバラエティーの第2弾『Are You Sure?!』シーズン2が12月3日より、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」にて独占配信中（全8話／毎週水曜2話ずつ配信）。今回、スペシャルインタビュー映像が公開された。
【動画】カードタワーチャレンジも…グクミンが旅を振り返る！
BTSの最年少メンバー2人で、通称“グクミン”と呼ばれる仲良しコンビJIMINとJUNG KOOKがオフモード全開で休暇を過ごす貴重な姿を追った“BTSユニット初”のトラベルバラエティー『Are You Sure?!』。除隊後1週間の2人旅に迫ったシーズン2は、現在第4話までが独占配信中。本編では、2人とも短髪・黒髪で除隊直後の面影を残しつつ、久しぶりの海外旅行を心から満喫。さまざまなアクティビティに全力で挑戦したり絶景に癒されたりと、自然体な姿をのぞかせる2人に世界中のファンが魅了されている。
今回、スペシャルインタビュー映像が到着。映像では、“旅行のお供”の定番ともいえるトランプを使って、今回の旅を振り返ったり、旅にまつわる質問に答えながら、カードタワーを完成させるチャレンジ企画に挑戦。冒頭から「高く積み上げましょう！」とやる気満々のJUNG KOOKに対して「あまり期待できません」とJIMIN。“挑戦！”という掛け声でカードタワーを組み立てはじめると、あっさりJIMINがひとつ完成させ「できると思わなかった」と本人もびっくり。幸先のいい展開に早速Q＆Aもスタート。まずはシーズン2の撮影で海外に行くことを知った時の反応について聞かれると、「最高でした。撮影を口実にした休暇じゃないけど、旅行気分だよね」とJUNG KOOK。一方でJIMINは「でも実際にいくと休暇じゃない」とぽつり。
撮影ではありながらもすごく楽しい旅だったことに思いを馳せ、質問に答えていくも、だんだんと意識はカードのほうに…。「ひとつもできない」と悔しそうなJUNG KOOKは「ふたつ作れたら成功にしよう」と独自ルールを決め、二つ同時につくってみたりと試行錯誤。いつのまにかカードタワーチャレンジに夢中になる2人の表情にも注目だ。
またQ＆Aで「旅先で必ずすること」を聞かれると、JUNG KOOKはやっぱり「一番はグルメ！」と即答。一方でJIMINは旅行前にすべての計画を立てるそうで、現地では余裕をもって過ごす計画的な一面をアピールしてみせる。JUNG KOOKは、観光があまり好きではないようで、自分自身が幸せを感じられる経験を大事にしていることから、アクティビティのような体験やグルメが好きとのこと。すると旅のパートナーであるJIMINから「JUNG KOOKさんは旅先の移動が好きではありません」と知られざる一面が明かされ「楽しく遊んでも帰りの移動は不機嫌。でも食べるときは誰よりも幸せそうに声を上げますね」と、JIMINだからこそ知るJUNG KOOKの素顔が垣間見えるエピソードを披露している。
そのほかにも、「スイスとダナンで食べたおいしいものは？」という質問に、第2話でJUNG KOOKが自ら作ったパスタを挙げるJIMINや、「旅行で大事なことは？」に“資金”と答える現実的なJUNG KOOK。さらに「パッキングのコツは？」「飛行機に乗って最初にすることは？」「旅行のパートナーとしてお互いの長所は？」など、ここでしか聞けない2人の旅や番組にまつわるエピソードが盛りだくさん。そして質問が続くにつれて、気付くと手が止まっている2人…果たしてカードタワーは完成するのか？
