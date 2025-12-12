各港の詳しい到達予想です。

津波注意報が出ている青森県太平洋沿岸は、各港で1メートルの津波が予想されます。

青森県太平洋沿岸の最も早い場所では津波がすぐ来ます。

第1波到達予想時刻、小川原港は午後0時10分。

むつ関根浜、八戸港は、午後0時20分。

津波注意報が出ている岩手県は、各港で1メートルの津波が予想されます。

岩手県の最も早い場所では津波がすぐ来ます。

第1波到達予想時刻、宮古は午後0時10分。

釜石、久慈港は午後0時20分。

大船渡は、午後0時30分。

津波注意報が出ている北海道太平洋沿岸中部は、各港で1メートルの津波が予想されます。

第1波到達予想時刻は、北海道太平洋沿岸中部の最も早い場所で午後0時10分。

浦河うらかわは、午後0時10分。

えりも庶野は、午後0時20分。

十勝港、午後0時30分。

津波の高さは、予想の2倍以上になることもあります。

ただちに海岸や川岸から離れてください。

津波は第1波よりも第2波、第3波と高くなる事があります。

たとえ数十センチの水でも、ものすごい力です。

足をとられ、命を落とします。

津波は1回だけではなく、何回も襲ってきます。

津波が最も高くなるまで数時間かかることもあります。

第1波の到達予想時刻を過ぎても、引き続き警戒してください。

磯釣り（や海水浴）など海に入っている方はすぐに海から出てください。

決して海岸や川の様子を見に行かないでください。

津波注意報が解除されるまで、安全な場所から離れないでください。