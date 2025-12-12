乃木坂46梅澤美波、至近距離の水着ショット公開 2nd写真集で「イタリア旅1発目の水着」
乃木坂46の3期生でキャプテン・梅澤美波（26）の2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）が2月3日に発売される。このたび、先行カット第4弾が公開された。
【写真】ほぼノーメークのカットも 梅澤美波2nd写真集表紙”全4種”一覧
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る梅澤の「今」を収めた本作。撮影地に選んだのはイタリア。ファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな姿を感じられる写真集に仕上がっている。
今回公開されたのは、ホテルの屋上プールで至近距離の水着ショット。ミラノ中心地にあるホテルの屋上プールで、カラフルなストライプ柄の水着姿を披露した。ビーチチェアに横たわりながらこちら側を見つめる視線に、思わずドキッとしてしまう1枚となっている。
■梅澤美波 コメント
360度見渡す限りミラノの街が一望できて、まるで街の中にプールが浮かんでいるかのような、うそみたいに綺麗な景色の中で、すごく楽しく撮影できました！こちらはイタリア旅1発目の水着。柄もポップで明るく見せてくれたと思います。
