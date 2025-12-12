3089ÂÎ¸ÂÄê¥¤¥Á¥í¡¼»á¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÅÐ¾ì¡¡¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç12Æü¿½¤·¹þ¤ß¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡ÆüËÜÁª¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÊÆÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¡Ê52¡á¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤¬¡¢µ®½Å¤Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥¹¥«¥¤¡ÊËÜ¼Ò¡¦Áð²Ã»Ô¡Ë¤¬¡Ö2025 ¥¢¥á¥ê¥«ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤êµÇ°¥¤¥Á¥í¡¼¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤òÀ©ºî¤·¤¿¤â¤Î¤Ç12Æü¤«¤éMLBÄÌ»»°ÂÂÇ¿ô¤ÈÆ±¤¸3089ÂÎ¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¥ê¥¢¥ë¤òÄÉµá¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥ê¥¢¥ë¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥·¥ê¡¼¥º¡×¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥¤¥Á¥í¡¼»á¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä»Ñ¡¢°ìÅÀ¤ò¸«¿ø¤¨¤ë´ãº¹¤·¡¢Á´¿È¤Ë¤ß¤Ê¤®¤ë½¸ÃæÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤¿¤À¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¤¥Á¥í¡¼»á¤ÎÌ¾¤ÏMLB¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ê¶Á¤¤ò»ý¤Ä¡£2001Ç¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤Î¾×·â¤«¤é»Ï¤Þ¤ê10Ç¯Ï¢Â³200ËÜ°ÂÂÇ¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿°ÂÂÇ262ËÜ¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ10²ó¡£Áö¹¶¼é¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ´°àú¤òÄÉ¤¤µá¤á¤¿ÃË¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÅÂÆ²Æþ¤ê¡£¤½¤Î°Î¶È¤ò¾Î¤¨¡¢±Ê±ó¤Ëµ²±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿°ïÉÊ¤À¡£ºÙÉô¤Þ¤ÇÀºÌ©¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡Ö¤¢¤Î°ì½Ö¡×¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¤â¤Î¤À¡£
¡¡Îò»Ë¤È¸Ø¤ê¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¡¢¤¿¤À¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò¼ê¸µ¤Ë¡£³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¥Ð¥Ã¥È¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥í¡¼¥Ö¡¢¥¨¥ë¥Ü¡¼¥¬¡¼¥É¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¢¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ÂÊª¤ÈÆ±°ì¤Î»ÅÍÍ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇºÆ¸½¡£MLBÄÌ»»°ÂÂÇ¿ô¤ÈÆ±¤¸3089ÂÎ¸ÂÄê¡£¤¹¤Ù¤Æ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÙÉô¤Þ¤ÇåÌÌ©¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤¿Î©¤Á»Ñ¡£¶ÚÆù¤ÎÄ¥¤ê¡¢ÇØÃæ¤Î¥é¥¤¥ó¡¢½¸Ãæ¤·¤¿´ãº¹¤·¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇÄÉµá¡£¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿àÈþ¤·¤¤¹½¤¨á¡£´°À®ÅÙ¡¢¤³¤À¤ï¤ê¡¢Ê¸»úÄÌ¤êÀ¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤À¡£
¡¡1¸Ä4Ëü4000±ß(¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß)¡ÜÊÌÅÓÁ÷ÎÁ¡£¿½¤·¹þ¤ß¤Ï12Æü¡Á2·î24Æü¡£Web¤Ï12ÆüÀµ¸á¥¹¥¿¡¼¥È¡£