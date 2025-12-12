将棋の棋王戦コナミグループ杯挑戦者決定トーナメントの敗者復活戦決勝戦が12月12日に行われ、伊藤匠二冠（叡王・王座、23）と斎藤明日斗六段（27）が現在対局中だ。宮田利男八段門下同士による敗者復活戦決勝の一局。本局の勝者は挑戦者決定二番勝負に進出し、前期挑戦者の増田康宏八段（28）と対戦する。

【中継】伊藤二冠VS斎藤六段 注目の一戦（生中継中）

藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）への挑戦者を決めるトーナメントが進行中。勝者組決勝戦は、前期挑戦者だった増田八段が斎藤六段を破り、挑戦者決定戦への進出を決めた。伊藤二冠は、準決勝で斎藤六段に敗れて敗者復活戦へと回ったものの、糸谷哲郎八段（37）に勝利し本局へ。2度目の同門対決は振り駒で斎藤六段の先手に決まると、矢倉の出だしとなった。

伊藤二冠は、2023年度の第49期に挑戦権を獲得。タイトル奪取には至らなかったものの、その後、叡王、王座を保持する二冠王へ。敗者復活戦から勝ち上がり、2度目の棋王挑戦と三冠目を目指す。

一方、斎藤六段は前年度、敗者復活戦を制し挑戦者決定二番勝負に進出している。結果は増田八段に敗れてタイトル初挑戦には至らなかっただけに、今期こそ五番勝負出場を叶えたい。

宮田八段門下の兄弟弟子対決を制し、挑戦者決定戦へ駒を進めるのはどちらか。持ち時間は各4時間。

【昼食の注文】

伊藤匠二冠 日替わりカレー

斎藤明日斗六段 賄い肉炒飯、餃子

【昼食休憩時の残り持ち時間】

伊藤匠二冠 2時間36分（消費1時間24分）

斎藤明日斗六段 3時間49分（消費11分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）