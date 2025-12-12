英ロンドン、オックスフォード・ストリートにあるディズニーストアの前を歩く人々/John Keeble/Getty Images/File

（CNN）米ディズニーは米オープンAIに10億ドル（約1550億円）を出資すると明らかにした。また同社の人気キャラクターをオープンAIの動画生成プラットフォーム「Sora（ソラ）」で使用できる契約も締結した。

ディズニーによるオープンAIへの投資は、Soraにとって初の大型ライセンス契約となる。

この契約により、Soraのユーザーは、200体以上のディズニーアニメキャラクターを使った動画を制作できるようになる。対象となるキャラクターには、ミッキーマウスやミニーマウス、アリエル、ベル、シンデレラなどのディズニープリンセス、「アナと雪の女王」、「モアナと伝説の海」、「トイ・ストーリー」のキャラクターなどが含まれる。

オープンAIの人気チャットボット「ChatGPT（チャットGPT）」のユーザーは、ボットにディズニーキャラクターを使った画像作成を依頼することもできる。

ディズニーのロバート・A・アイガー最高経営責任者（CEO）は声明で、「人工知能（AI）の急速な進歩は、我々の業界にとって重要な局面を迎えている。オープンAIとのこの協業を通じて、我々はクリエイターとその作品を尊重し、保護しながら、生成AIを通じたストーリーテリングの範囲を思慮深く責任ある形で拡大していく」と述べた。

オープンAIの共同創設者兼CEOであるサム・アルトマン氏は「ディズニーはストーリーテリングにおける世界的な金字塔。SoraとChatGPT Imagesとの提携により、人々が素晴らしいコンテンツを創造し、体験する方法を拡張できるのを大変喜ばしく思う」と発言。「この契約は、AI企業とクリエーティブリーダーが責任を持って協力する方途を明示する。それは社会に利益をもたらすイノベーションの推進、創造が持つ重要性の尊重、作品を新規のオーディエンスへ幅広く届けることを目的とする」と説明した。

発表直後、アイガー氏とアルトマン氏はCNBCの取材に応じた。この中でアイガー氏は、契約について「クリエーターにとって脅威となるものでは決してない」と強調。ライセンス料が発生することもあり、クリエーターは尊重されているとの認識を示した。

アイガー氏によると、この契約は少なくとも部分的には独占的となる。同氏は「基本的に、3年間の契約の開始時点では独占権がある」と示唆したが、それが何を意味するかについては言及しなかった。

オープンAIが他の企業と同様の契約を追求するかどうかを問われると、アルトマン氏は「将来的に何かが起こる可能性を排除するつもりはないが、今回の件だけでも素晴らしいスタートになると考えている」と答えた。