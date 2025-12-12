大沢あかね（40）が、26年2月2日に美容実用書「遅咲き 肌管理オタク 美容に全ぶり」（ワニブックス）を出版する。40歳を迎えた今、急速に美が進化しているとテレビ、雑誌、インターネット上で話題になっている大沢が「急な美人化、何したの？⇒「お風呂美容」一択です！」と題し、その秘訣（ひけつ）を明かす1冊となる。

大沢は、1994年（平6）に子役モデルとしてデビューし、13歳で出演したNHK「天才てれびくんワイド」に、てれび戦士としてレギュラー出演してブレイク。01年に「ピチレモン」（学研）の専属モデルを務め、以後はタレントとして活躍してきた。09年2月には劇団ひとり（48）と結婚し10年に長女、16年に長男、19年に次女を出産。三児の母・タレントとして多忙な日々を送る中、かつては「朝、顔を洗うのも面倒だった“放置肌”」だったという。

そんな大沢が、21年に36歳で一念発起し、育児と仕事の合間に見つけた、現実的で続く美容法＝“お風呂美容”を「遅咲き 肌管理オタク 美容に全ぶり」にまとめた。「外側1割・内側9割」の考え方で、忙しくても“お風呂の20分”を最高の美容時間に変えるアイデアが満載だ。具体的なメニューとして

・美容オンチだった私も「お風呂美容」だけはサボらなかった！ ふっくら蒸しているような美肌作り

・保湿は“外1：内9”割！ 水を飲んで、汗をかく！塗るより大切な、インナーケア思考

・「乳液サンドイッチ」保湿 トコトン潤う！「乳液⇒化粧水⇒シートマスク⇒化粧水⇒乳液⇒クリーム」

・出しっぱ運用 “しまうとサボる”問題を解決。続けるコツは、意思より仕組み！

・リップクリームは3本常備！ほうれい線にはクリームを埋め込む 肌も、唇も過保護でOK

・40歳を過ぎてやってきたメイク熱 若い頃の透明感を再現！ 下地にラベンダーカラーを仕込む

を紹介。コンセプトは「結局キレイは、お風呂でどうにかなる」だ。

大沢は「三児の母として育児中心の生活。仕事も、ロケあり・生放送ありで超多忙！ 朝、顔を洗うのもめんどうだった放置肌の私が、36歳から一念発起！ 『私はきれい売りじゃないし…』とサボってきた呪いを美容が解いてくれました」と語った。22年から日本テレビ系「ヒルナンデス！」（月〜金曜午前11時55分）で木曜レギュラーを務めるなど活躍を続ける中「私の美容は伸び代が売り！ 『キレイな方がいい』って時代じゃないけど、自分くらいは自分のこと、キレイって思いたい！ 手抜きが得意な私が実践している、美肌のためのマイルールをお届けします」と呼びかけた。