ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼£Ø¡×¤¬´Ú¹ñ¤Ç¥ê¥á¡¼¥¯¡¡ÂçÌçÌ¤ÃÎ»ÒÌò¤Ï¡Ä ¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÈ¯É½
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ï£±£²Æü¡¢¥·¥ê¡¼¥º²½¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼£Ø¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡×¤Î´Ú¹ñ¤Ç¤Î¥ê¥á¡¼¥¯·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢À©ºî¤¬Àµ¼°¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Âç¼êÀ©ºî²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¸¥ª¥É¥é¥´¥ó¤È¥¹¥¿¥¸¥ª£Ó¡Ê£Ó£Â£Ó¥É¥é¥Þ¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¤¬Ã´Åö¤·¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤Ë¤Ï£³Âç¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë£Ó£Â£Ó¤Î¿·¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÊÔÀ®¡¦ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£²¡Á£²£±Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ£·¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼£Ø¡×¡£ÊÆÁÒÎÃ»Ò±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¥Õ¥ê¡¼³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¤¬Êü¤Ä¡Ö»ä¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¡½¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ä¸ÄÀÅª¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¿Íµ¤¤ò¸Æ¤Ó¡¢¹â»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥Æ¥ìÄ«¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï¸Ä¿Í£±£±¡¦£¶¡ó¡¢À¤ÂÓ£²£°¡¦£´¡ó¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¡£¿ô¡¹¤Î¾Þ¤Ë¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñÈÇ¤Ï°åÎÅ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¼Ò²ñÇÉ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹à¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥Î¥ï¡¼¥ëá¤È¤·¤Æ¥ê¥á¡¼¥¯¤µ¤ì¤ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼£Ø¡§Çò¤¤¥Þ¥Õ¥£¥¢¤Î»þÂå¡×¡£´ÆÆÄ¡¢µÓËÜ¤Ë¤Ï¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥ê¥à»á¡¢¥Ô¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥°¥ó»á¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ÎÂçÌç¤Ë¤¢¤¿¤ë¼ç¿Í¸ø¥±¡¦¥¹¥¸¥ç¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÎÞ¤Î½÷²¦¡×¤Ë¼ç±é¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¥¥à¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¡£¹â³ÛÀÁµá½ñ¤È¤È¤â¤Ë¥á¥í¥ó¤òÆÏ¤±¤ëÌ¾°å¾Ò²ð½ê¤Î½êÄ¹¡¦¿À¸¶¡Ê´ßÉô°ìÆÁ¡Ë¤Ë¤¢¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ò¥¹¥¯Ìò¤Ï¡¢ÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÇºîÉÊ¾Þ¤Ê¤É£´´§¤Î¡Ö¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È¡¡È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¼ÂÎÏÇÉ½÷Í¥¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¥Æ¥ìÄ«¤ÎÆâ»³À»»Ò¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡Ö¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼£Ø¡Ù¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÅö½é¤è¤ê³¤³°¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¥í¡¼¥«¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤ë¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼£Ø¡Ù¤ò¸«¤¿¤¤¤È¤º¤Ã¤È´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¿Ç¯¤âÁ°¤«¤é´Ú¹ñ¤äËÌÊÆ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÊý¡¹¤È¤â¥ê¥á¥¤¥¯¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÇÀ®Î©¤·¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡ØÀ¤³¦Ãæ¤Ë¥É¥¯¥¿¡¼£Ø¤Ï¤¤¤ë¡Ù¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£