

独創的なバカレシピを続々と開発している野島慎一郎氏





コンビニグルメの冬の風物詩といえば"レジ横のおでん"。近年はレジ横での販売は縮小し、パックでの販売が主流だが、その分低価格でたくさん食べられるコスパ最強フードだ！ しかもコンビニ食材を足せば、カスタムも味変もやりたい放題。今年の冬はパックおでんのカスタムを徹底的に味わおう！

【写真】コンビニ調達が可能なおでん適性具材

【冬はやっぱりおでんですよね！】

野島 冬のコンビニグルメといえばおでんですが、最近はパックでの販売が主流なんです。

助手 フードロスが問題になったし、コロナとかおでんツンツン男事件とかもあったので仕方ないッスよね。でも、やっぱりレジ横でアツアツになってるおでんを食べたいッス！



※セブン-イレブンは東日本版。西日本版と2〜3人前用サイズも販売中。※メーカーは地域によって異なる場合があります





野島 それはもちろん同意！ でも、悪いことばかりではないんですよ。まず、パックおでんは圧倒的に安い！ コンビニ大手3社は、1人前7、8種類の具が入って価格は300円台前半！ これで小腹が満たせて、つまみにも優秀というコスパ！

助手 スゴッ！ レジ横のおでんだと300円じゃ2、3種類しか買えないッスよ！

野島 サイズは若干小さめだけど、基本セットとしてはめちゃ優秀なんです。しかも、コンビニはおでんのカスタム適性が高い具材の宝庫！ おでんパックと一緒に、コンビニフードを1、2品買えば簡単に自分好みにカスタムできるんですよね。そこで、今回はパックおでんに足したら激ウマ確定なコンビニフードを紹介していきます！

【王道から変化球までコンビニは具材の宝庫】

助手 ところで、大手コンビニ3社のパックおでんにはそれぞれ特徴があるんスか？

野島 だしの味と具の種類が少し違うくらいで、ほぼ同じと考えて問題ないですね。セブン−イレブン（セブンプレミアム）は2〜3人前用パックや追加用の具を売ってたり、さすがに力を入れている感じがしますけど。

助手 さすがセブン！ で、オススメの具は？



じゅわっと肉汁 国産豚の大焼売（ファミマル）







粗びき肉とふわっとした皮がだしをよく吸い、圧倒的な一体感が出る。レンチン後に入れても、そのまま煮込んでもOK！





野島 激推ししたいのは冷凍シューマイ。特にファミマルの国産豚の大焼売は肉々しいのに、だしの風味と完璧にマッチ。冷凍のままおでんと一緒に温めるだけでも作れる手軽さも最高！

助手 うおおーっ！ それ絶対やってみるッス！



たんぱく質7.8g チーズかまぼこ4種のチーズ（ファミマル）







かまぼこがおでんに合うのは言わずもがな。練り込まれたチーズが熱でとろけておいしさ倍増！ たんぱく質が豊富なのもうれしい







からあげクン（ローソン）







あっさり若鶏むね肉のからあげクンなら、おでんのだしとも相性抜群。フレーバーごとの違いも出るので、いろいろ入れると楽しい！





野島 あと、最近サラダチキンのスティックと並んで売ってることが多いスティック状のかまぼこもオススメ。特にチーズ入りのものは熱でとろけて絶品！ それと、ローソンのからあげクンも「こんなにおでんと合うのか！」と感動確定です。

助手 マジかよ！ 鶏の唐揚げがおでんに合うイメージがまったく湧かないんですけど！

野島 よく考えてみて。さつま揚げをはじめ、おでんの練り物の多くは揚げてあるんです。ジューシーな唐揚げだと少しくどいですが、若鶏むね肉を使ったからあげクンはあっさりしてるのでだしに合うんです。しかもフレーバーの味もバッチリ残るから、食べていて楽しい！

助手 つーか、からあげクン、おでんに適性高すぎ！ この汁を吸った衣が最高ッス!!



コロッケそばがあるんだから、コロッケおでんだってアリ！ 崩れやすいのが気になる人は、だしをかけて食べるのがオススメだ





野島 ですです。コロッケなんて実質ジャガイモのおでんですからね。崩れやすいけど、あえて崩して食べるのもアリ！

助手 それ、絶対好きなやつ！ そのほか、変化球系の具は？



和風おろしソースの直火焼ハンバーグ（セブンプレミアム）







プレーンなハンバーグを入れても問題ないが、大根はおでんの定番。大根おろしがだしと混ざることで味に深みが生まれる！





野島 ハンバーグも特大肉だんごって感じで満足感ハンパないですよ。冷凍のプレーンハンバーグでもいいんですが、あえてセブンの和風おろしハンバーグを使うのがオススメ。大根おろしがだしになじんでプレミアムな感じになるんです。

助手 おろしそばのだしみたいになるってことッスね。激ウマ確定じゃん！



ささみチーズカツ（セブンプレミアム）







甘酢系のタレとだしの組み合わせは好みが分かれそうだが、ささみ＋チーズ＋大葉の組み合わせはおでんの具としてパーフェクト！





野島 あと、セブンプレミアムのささみチーズカツも最強。鶏ささみ、チーズ、大葉って組み合わせがもう大勝利の方程式ですからね。ただ、甘酢系のタレがついてるのは好みが分かれるだろうから、気になる人はおでんに入れる前にタレをベロベロと舐め回しておけばOK！

助手 汚えよ！ 全然OKじゃねーからな、それ！

【味変からのシメ麺で味わい尽くせ！】

助手 では、革命的な味変とシメもあったりしますか？

野島 やっぱりコンビニおでんはだしが絶品ですからね。ちなみに、粉末和風だしを足して濃厚化させると手堅く激ウマ化できます。おでんのだしはかつお節と昆布が定番ですけど、あえて別のだしを入れてもウマい！

助手 その発想はなかった！ 煮干し系とかハマりそうッス！



カップヌードル チリトマト







先にスープだけを入れるとピリ辛トマトおでん風に味変可能。シメで麺を入れ、軽く煮込んで食べると絶品和風トマトラーメンに！





野島 味変とシメをまとめて楽しめて激ウマなのは、カップヌードルのチリトマトヌードル（日清食品）。おでんをある程度食べ進めたらまずスープだけを入れると、ピリ辛トマトおでんに！

助手 それ、めちゃオシャレ！

野島 和風だしとトマトってマジでうまみが増幅しますから。で、具を食べ終えたら麺を入れて軽く煮込むと絶品和風トマトラーメンになりますよ。

助手 チリトマ1個でできるのが激アツすぎるッスね！



札幌生ラーメン 中太麺＋ラーメンスープ 濃厚味噌（セブンプレミアム）







おでんをある程度食べたら味噌スープとゆでた中華麺を投入。味噌ラーメンと味噌おでんのいいとこ取り。バターを足してもウマい！





野島 あと、オススメはセブン−イレブンで売ってるラーメンの生麺と液体スープね。

助手 おおっ、最近セブンは生麺と液体スープに力入れまくりッスからね。

野島 そうそう。で、イチオシは濃厚味噌。名古屋の味噌おでんに寄せるのが最高の味変になるし、シメのラーメンもマジで絶品。濃厚なのにだしの繊細さも感じられるというバランスが絶妙でいいんですよ。

助手 にんにくとかショウガをガッツリ入れたいッス！



キーマカレー＋うどん（ファミマル）







余っただしに冷凍うどんを入れて再加熱。麺がほぐれたらレンチン済みのレトルトキーマカレーを入れるだけ。コク深いカレーうどんに！





野島 あと、おでんのシメは、うどんが間違いないですが、ファミマルのレトルトのキーマカレーを足してカレーうどんにするとマジで飛びますよ。スパイスはバチバチだし、コク深さがマリアナ海溝並みに！

助手 おでんをカレーうどんにする発想はなかったッス！

野島 個人的にはこのキーマカレーが抜けていると思いましたが、別のカレーでも激ウマです。

助手 これも絶対に試すッス！ 今回はどれもマジで簡単に試せそうなのがいいッスね。



雪見だいふく







おでんのデザートなら雪見だいふく一択。冷めただしを軽くかけるとほのかな塩気が甘みを引き立て、オシャレなウマさに進化！





野島 コンビニおでんは手軽さが最重要ですから。ちなみに、冷めたおでんのだしを雪見だいふく（ロッテ）にかけるのもオススメ。だしの塩気で甘さを引き立てる、上品なスイーツになりますよ。おいしさが爆上がり！

助手 なんかそれ京都の料亭とかで出てきそうッスね！ そんな店、行ったことないけど。

野島 本当は雪見だいふくに薄く衣をつけて、サクサクの天ぷらにしてからだしをかけるのが理想なんですけどね。

助手 急にアレンジの難易度も爆上がりさせるんじゃない！ 皆さんもこの冬はぜひ試してみてくださいッ！

