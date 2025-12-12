わずか3つの拡張キーでPC操作は楽になる
2024年1月9日の記事を編集して再掲載しています。
存在感控えめないのがいい。
お絵かきなどクリエイティブワークにも普段の事務処理にも。使いこなすと便利とされている左手デバイス。
ちょっと気になる。でも、見た目からしてフクザツそうなんだけど…。
と使いこなせるか不安に感じているなら、こんなシンプルなやつもありますよ。サンワサプライのプログラマブルキーボード「400-SKB075」です。
専用ドライバーを使うことで、キーボード・マウス・文字列、ショートカットのモードから、キーに割当てできます。
3キーって数的には少ないんですが、その分厳選した操作を物理ボタン化できるのがいいですね。直感的にンッターン！って押せる機能を割り当てていきたい。
あと、キー本体に設定データを書き込むので、ドライバーを入れていないPCに差し替えても同じ設定で使えるとのこと。ふぅん、便利じゃん。
キーとしてのフィーリングもよさそうで…！
このミニ3キー。機能面でも便利そうなんですが、個人的には…
THEメカニカル！な押し心地な青軸に、LEDバックライトまでついて、ゴージャス仕様なのが妙にソワソワさせられます。気持ちよくなれちゃうやつだこれ。
そんな感じで、無駄にカチカチしちゃいそうな予感もしつつ、実際左手デバイス導入するなら、わりとこういうシンプルさ＆小型さで攻めた方が実用的かも？ と思うのです。
ところで皆さんなら何の機能割り当てます？
Source: サンワサプライ
