2024年1月9日の記事を編集して再掲載しています。

存在感控えめないのがいい。

お絵かきなどクリエイティブワークにも普段の事務処理にも。使いこなすと便利とされている左手デバイス。

ちょっと気になる。でも、見た目からしてフクザツそうなんだけど…。

と使いこなせるか不安に感じているなら、こんなシンプルなやつもありますよ。サンワサプライのプログラマブルキーボード「400-SKB075」です。

Image: サンワダイレクト

専用ドライバーを使うことで、キーボード・マウス・文字列、ショートカットのモードから、キーに割当てできます。

3キーって数的には少ないんですが、その分厳選した操作を物理ボタン化できるのがいいですね。直感的にンッターン！って押せる機能を割り当てていきたい。

あと、キー本体に設定データを書き込むので、ドライバーを入れていないPCに差し替えても同じ設定で使えるとのこと。ふぅん、便利じゃん。

キーとしてのフィーリングもよさそうで…！

このミニ3キー。機能面でも便利そうなんですが、個人的には…

Image: サンワダイレクト

THEメカニカル！な押し心地な青軸に、LEDバックライトまでついて、ゴージャス仕様なのが妙にソワソワさせられます。気持ちよくなれちゃうやつだこれ。

そんな感じで、無駄にカチカチしちゃいそうな予感もしつつ、実際左手デバイス導入するなら、わりとこういうシンプルさ＆小型さで攻めた方が実用的かも？ と思うのです。

ところで皆さんなら何の機能割り当てます？

Source: サンワサプライ

6,000円で買える左手デバイス。ショートカットで効率上げていこう