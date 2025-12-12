また同じボブ → ちょっと待ったーー！【40・50代】まるっとマネOK♡「サマ見えボブ」

「定番人気のボブなら、時代に左右されないから安心！」と思っているなら、立ち止まってスタイルに変化を加えるチャンスかも。ひとくちにボブといってもバリエーションはさまざま。ディテールにこだわることで、新鮮さを補えます。つい似たようなオーダーを選びがちな大人女性も、気取らないのにサマ見えする工夫を施してみませんか？ スタイリストさんたちのInstagram投稿を挙げて、流行のニュアンスを反映したボブを紹介します。

スタイルアップ狙いなら短め

襟足ギリギリまでカットしたボブは、首が露出することでスラッと長く見えやすいのが特徴。短めにすることでコンパクトに収まり、頭自体も小さく見せられそう。表面の長さを調節して、毛先が内側へ入るようにカットされているため、自然な丸みも綺麗。画像のように、サイドを耳にかけると顔まわりが明るくなり、若々しさも演出できます。

トレンド感溢れるレイヤーアレンジ

ボブをベースにしつつ、今年人気のレイヤーで、軽やかな動きをプラスしたスタイル。カットした@motoshi_wtokyo_wolfさんは、「初めてウルフに挑戦したいと思ってる方にオススメ」とコメントしています。レイヤーの位置を低めにおくことで、ウルフの持つエッジィな印象を避け、カジュアルかつ可愛い雰囲気に。

小顔に近づけるくびれたシルエット

30～60代まで幅広く担当している@kitadani_koujiroさんが提案するのは、くびれが印象的なボブ。毛先わずか数センチのボリュームを落とすだけで、グッと爽やかさがアップします。外ハネと組み合わせると、レイヤー部分との境目にあるくびれが際立ち、メリハリのあるシルエットに。ゆるやかなひし形のおかげで、顔が小さく映りそう。

重めのボブはカラーで遊んで

王道かつ冬らしさのある重めのボブも、今っぽくアレンジ可能。本来のまとまりやすさを活かしつつ、カラーで変化をつければOKです。ハイライトを細く入れると、派手にならず、白髪をぼかせるメリットまであります。@sakosakosakosakoさんが語る「縦のラインに立体感が生まれ、動くたびにツヤと毛流れが際立ちます」という点も魅力的。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@amimotoki様、@motoshi_wtokyo_wolf様、@kitadani_koujiro様、@sakosakosakosako様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S