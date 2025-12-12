こりゃマジで「タマゲた」っ！！【ミスド】全種めっちゃ可愛い♡「ポケモンコラボ」

【ミスタードーナツ】では期間限定で「ポケモンコラボ」が開催中！ パッケージや見た目が可愛いドーナツが種類豊富にラインナップしていて、おやつや軽食にもおすすめしたいところ。今回はコラボの中でも「タマゲた！」と銘打ったドーナツをピックアップ。モバイルオーダー限定品もあるのでぜひお見逃しなく。

ドーナツポップと共に味わえる「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」

メタモンが紛れているような見た目が可愛い、ツリー型のドーナツ。こちらはモバイルオーダー限定で登場中です。ツリーにはドーナツポップまで何個も付いており、異なるフレーバーに食べ比べも楽しめそう。インスタグラマー@megumiko_maniaさんは「ひと口めで分かるボリューム感……！」と絶賛。存在感たっぷりな一品は、ホームパーティーのデザートとしても食卓に映えそうです。

赤と白のコントラストが映える「タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ」

絶妙な表情が可愛らしいこちら。モンスターボールに似たタマゲタケは、赤と白のコントラストが食卓に映えそうです。公式サイトによれば「ストロベリーシュガー」を合わせており、甘酸っぱさが広がって軽やかに味わえそう。紙パッケージで自立してくれるため、写真も撮りやすくなっています。

2つのクリームが入った贅沢感「タマゲた！ ミミッキュのドーナツ チョコ」

ミミッキュのイラストが描かれた、色味も可愛いパッケージ。中にはチョコがコーティングされたドーナツが入っています。パッケージに入れたまま食べれば、手を汚さずに済むのも嬉しいところ。公式サイトによると「カスタードクリームとホイップクリーム」をサンドしたプチ贅沢仕様で、優雅なひとときが満喫できるかも。

甘さで癒されたい時に「タマゲた！ ビリリダマのドーナツ ホワイト」

ビリリダマが描かれた、背景の柄も可愛いパッケージのこちら。@megumiko_maniaさんいわく「やさしい甘さのホワイトチョコ」をコーティングしており、癒されたい時にぴったりのようです。おうちにテイクアウトした際は、チョコソースをかけたり、カラースプレーを散りばめたりして、アレンジを楽しむのも良さそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

