1.キャリーケースに入れる

猫を動物病院に連れて行く際は、必ずキャリーケースに入れましょう。これは、猫の逃亡を防ぐために非常に大切なマナーです。普段はおとなしい猫でも、不安や恐怖心からパニックを起こして走り回ってしまう可能性があります。

待合室に誰もいない場合でも、パニックを起こした猫が医療機器を壊したりスタッフに攻撃する可能性があるため、動物病院で指示があるまでは絶対に出してはいけません。

猫が怖がって鳴いているときは、キャリーケースを開けずに優しく声をかけることをおすすめします。キャリーケースに入れる前に猫を洗濯ネットで包んだり、キャリーケースの上からシーツをかけるのも効果的です。

いざ動物病院に行ったときに落ち着いて診察を受けられるよう、普段からキャリーケースに慣れさせることも重要です。部屋の中にいる間も、猫のプライベートゾーンとしてキャリーケースを活用しましょう。

2.スタッフの指示に従う

動物病院では、スタッフの指示に従うことを心掛けてください。とくに、診察中の指示は大切です。検査するために、飼い主さんに猫を抑える係や励ます係をお願いすることがあります。

とはいえ、検査の内容や猫の興奮状態によっては、飼い主さんよりスタッフが抑えた方がいいこともあります。また、飼い主さんが診察室にいない方が落ち着く猫もいるでしょう。待合室で待つように言われた際は、指示があるまで顔をのぞかせないようにしてください。

猫の興奮が収まらなかった場合、必要な処置や検査が出来なくなることもあります。怖がっている愛猫が心配になるのは当然のことですが、愛猫の健康管理のためにも、スタッフの指示を必ず守るようにしましょう。

3.他の猫と接触させない

待合室には、たくさんの動物たちがいます。待ち時間が長くなると、愛猫を紹介したり、他の猫を可愛がりたくなることもあるかもしれません。しかし、動物病院では他の動物と接触しないことがマナーです。

むやみに猫をキャリーケースから出すと、逃亡だけでなく人間や他の猫が怪我をする危険性があります。普段はひとなつこい猫でも、緊張のあまり攻撃的になってしまうケースも少なくありません。また、猫自身のストレスになったり、待合室で待っている他の動物に刺激を与えてしまうこともあります。

もちろん、猫同士の接触も絶対にやってはいけません。動物病院にはさまざまな病気を抱えた動物が来ており、感染症のリスクもあるためです。

動物病院によっては、車や外待合室で待機できる場合もあります。心配な場合は、事前に動物病院に問い合わせてみるといいでしょう。

まとめ

動物病院に行く際は、下準備や持ち物を揃えておくことも大切です。嘔吐や排泄をしてしまった場合に必要となるティッシュや袋、猫を落ち着かせるためのオヤツやシーツが重宝するでしょう。

また、体調の変化を記録したメモ、発作を起こしたときの動画などがあると、診察がスムーズに行えます。

(獣医師監修：葛野宗)