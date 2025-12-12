『おしゃれキャット』のマリーが主役の雑貨やファッションアイテム！ディズニーストア「ARISTOCATS 55TH」
ディズニー・アニメーション映画『おしゃれキャット』公開55周年を記念した新コレクション「ARISTOCATS 55TH」が、ディズニーストアに登場！
「マリー」を主役にした、リボンやチュールがアクセントになった雑貨や冬のおしゃれを楽しめるファッションアイテムが展開されます☆
ディズニーストア『おしゃれキャット』公開55周年記念コレクション「ARISTOCATS 55TH」
グッズ名・価格：
・ぬいぐるみ 3,800円(税込)
・ブランケット 2WAY 5,000円(税込)
・ポーチ 2,700円(税込)
・ポストカード セット 1,500円(税込)
スケジュール：先行発売日：2025年12月16日（火）より順次
先行販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア発売日：2025年12月19日（金）
販売店舗：ディズニーストア店舗
ディズニーストアから、『おしゃれキャット』公開55周年を記念した新コレクション「ARISTOCATS 55TH」が登場。
おしゃれに興味津々な子ネコの「マリー」がミュールよりもリボンに夢中になってしまうオリジナルアートを使用したグッズが展開されます。
リボンやチュールなどの素材を組み合わせ、「マリー」らしい上品でガーリーなデザインに仕上げられているのも魅力。
ツンとしたちょっぴり生意気でかわいい「マリー」の表情にも注目です☆
ラインナップは、頭のリボンを気にしてどこか不機嫌そうな表情がキュートなぬいぐるみをはじめ、やわらかな色合いと細めのリボンがポイントの雑貨やファッションアイテムが充実。
フリルが華やかなクッションにもなるブランケットや、黒いリボンを飾ったポーチ、キーチェーンなど、おうちでもおでかけでも活躍するグッズが取り揃えられます。
セーターやブルゾン、ストールなどは、ふんわりとかわいいデザインで冬のおしゃれ気分を盛り上げること間違いなし☆
マリー おしゃれキャット タンブラー ステンレス ホルダー付き ARISTOCATS 55TH
価格：3,800円 (税込)
サイズ：タンブラー 約高さ14.7×幅8.8×奥行き9cm
ホルダーストラップ 約長さ30cm
タンブラーにプリントされたキャラクターフェイスが、ビンテージ感のあるアートで色味がおしゃれなホルダー付きステンレスタンブラー。
真ん中には、すこし不機嫌な表情の「マリー」がプリントされています。
たっぷりフリルのピンク色ストラップはファッションの一部になるようなかわいさです。
マリー おしゃれキャット トートバッグ ARISTOCATS 55TH
価格：4,500円 (税込)
サイズ：約高さ20.5×幅23.5×奥行き(底マチ) 10cm
持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約13cm
おしゃれに興味津々な子ネコの「マリー」が、黒のミュールを履こうと近寄ってみたけれど、リボンに気をとられて遊んでしまった、というかわいいストーリーをイメージしたトートバッグ。
キャラクタープリントに添えた“Pretty LITTLE KITTY”のロゴ刺しゅうが雰囲気をプラスしてくれます。
リボンハンドルは落ち着いた色味と光沢がポイントで、目を引く大きさながらも上品、大人かわいい存在感です。
マリー おしゃれキャット ブルゾン ブローチ付き ベージュ ARISTOCATS 55TH
価格：16,500円 (税込)
サイズ：フリーサイズ
かわいくて表情豊かな子ネコ「マリー」をモチーフに、少しレトロでクラシックな雰囲気に仕上げられたブローチ付きのフェイクファーブルゾン。
やわらかな手触りのフェイクファーが贅沢に使用されているため、毛足長めで高密度なので生地に色の濃淡がでて高級感があります。
フロントのリボン飾りと、内生地のビンテージ感のあるキャラクターアートの総柄でかわいさをプラスした一着です。
マリー おしゃれキャット 長袖セーター ホワイト ARISTOCATS 55TH
価格：9,000円 (税込)
サイズ：フリーサイズ
ちくちくしない肌触りで、伸縮性もあるので快適な着心地の長袖セーター。
表面にふわふわとした毛足がある生地と、まろやかな色味がやわらかな雰囲気で、愛らしい子ネコ「マリー」を思わせます。
立体的にデザインされた「マリー」の付けているリボンもポイントです。
マリー おしゃれキャット スカート ピンク ARISTOCATS 55TH
価格：9,500円 (税込)
サイズ：フリーサイズ
少しレトロでクラシックな雰囲気に仕上げられた「マリー」モチーフの刺しゅう入りチュールスカート。
ニュアンスピンクのレイヤードスカートは、ふんわりチュールにあしらわれたリボン飾りがポイント。
マリーフェイスやリボン、ハートモチーフを刺しゅうしたスカラップレースにも注目です。
販売中：『おしゃれキャット』マリーをモチーフにした「LANVIN en Bleu（ランバン オン ブルー）」との共同企画グッズ
グッズ名・価格：
・バックパック 26,000円(税込)
・ウォレット 15,000円(税込)
・キーケース 11,000円(税込)
販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、仙台東映プラザ店、渋谷公園通り店、東京ディズニーリゾート店、名古屋ゲートタワーモール店、京都四条河原町店、ルクア大阪店、あべのキューズモール店、ディズニー公式オンラインストア
ファッションブランド「LANVIN en Bleu（ランバン オン ブルー）」と共同企画したグッズが登場。
「マリー」のチャームやリボンが揺れるたびに、気分が華やぐ上品なデザインです。
高級感のある素材と細部までこだわった繊細なデザインが、毎日のおしゃれをワンランクアップさせます。
上品でガーリーな世界観に包まれる、「マリー」の新コレクション。
ディズニーストアにて2025年12月16日より順次販売が開始される『おしゃれキャット』公開55周年記念コレクション「ARISTOCATS 55TH」の紹介でした☆
© Disney
※品切れの場合があります
※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります
※一部店舗で取り扱いがない場合があります
