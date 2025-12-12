AI搭載アプリで新体験！ピクセラ「PoiTele（ポイテレ）」

株式会社ピクセラが、テレビ視聴をポイント獲得の機会に変える新製品「PoiTele（ポイテレ）」を、応援購入サービス「Makuake」にて先行販売開始。

いつものテレビ時間を「資産」に変える画期的なコンセプトと、AIを活用した次世代の視聴体験を提供する「シン・テレビ革命」に注目が集まります。

ピクセラ「PoiTele（ポイテレ）」

先行販売開始日時：2025年12月12日(金) 12:00

販売プラットフォーム：Makuake

お届け予定：2026年2月下旬

現代人の生活において増加し続ける「スクリーンタイム」に着目し、なんとなくテレビを見ている時間をユーザーにとってのメリットに変えるために開発された製品です。

自宅のアンテナとルーターに接続するだけで、スマホやタブレット、PCなどあらゆるデバイスでテレビ番組を視聴可能にし、場所を選ばない自由なテレビ体験を実現します。

さらに、視聴時間やアクションに応じてポイントが貯まる仕組みを導入し、エンターテインメントとポイ活を融合させました。

AI搭載アプリ「Xit」との連携

本製品に合わせてリリースされる専用視聴アプリ「Xit（サイト）」は、AI技術を駆使してユーザーの好みに合った番組をレコメンド。

リアルタイムのトレンド機能「NOW HOT」を通じて、SNSのように感想をシェアしたり、話題の番組をチェックしたりと、「テレビのSNS」としての役割も果たします。

PoiTele本体と連携することで視聴ミッションなどに挑戦でき、効率的にポイントを貯めることができます。

貯めたポイントは「EveryPoint」で交換

獲得したポイントは、連携アプリ「EveryPoint」を通じて、コンビニやカフェで使える電子マネーやマイルなど、約60種類の交換先から自由に選べます。

通勤中のスキマ時間やお風呂でのリラックスタイムなど、日常のあらゆるシーンがポイント獲得のチャンスに変わります。

Makuakeでは最大42%OFFとなる早割セットなども用意され、2026年1月29日までプロジェクトを実施中。

ピクセラ「PoiTele（ポイテレ）」の紹介でした。

