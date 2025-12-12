12日午前11時44分頃、青森県東方沖を震源とするマグニチュード6.7の地震が発生し、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県で最大震度4を観測しました。この地震により津波が発生するおそれがあります。詳しくは津波情報を確認してください。

地震の概要

12日午前11時44分頃、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は青森県東方沖(北緯40.9度、東経143.0度)で、震源の深さは約20km、地震の規模(マグニチュード)は6.7と推定されます。

この地震により津波が発生するおそれがあります。詳しくは津波情報を確認してください。

震度3以上が観測された市町村

【震度4】

◆北海道

函館市 知内町 厚真町 むかわ町 新冠町



◆青森県

五所川原市 つがる市 平内町 今別町 外ヶ浜町 八戸市 十和田市 三沢市 野辺地町 七戸町 六戸町 横浜町 東北町 おいらせ町 三戸町 五戸町 田子町 青森南部町 階上町 むつ市 東通村



◆岩手県

盛岡市 二戸市 八幡平市 滝沢市 岩手町 矢巾町 軽米町 一戸町 奥州市 金ケ崎町



◆宮城県

登米市



◆秋田県

北秋田市



【震度3】

◆北海道

渡島北斗市 七飯町 鹿部町 渡島森町 福島町 木古内町 室蘭市 苫小牧市 登別市 白老町 安平町 新ひだか町 石狩市 当別町 新篠津村 札幌北区 札幌東区 札幌白石区 札幌厚別区 札幌手稲区 札幌清田区 江別市 千歳市 恵庭市 北広島市 長万部町 檜山江差町 上ノ国町 厚沢部町 乙部町 ニセコ町 留寿都村 倶知安町 岩見沢市 三笠市 南幌町 長沼町 中富良野町 胆振伊達市 壮瞥町 洞爺湖町 日高地方日高町 平取町 浦河町 様似町 えりも町 帯広市 幕別町 浦幌町 十勝大樹町 広尾町 釧路市 釧路町 標津町



◆青森県

青森市 蓬田村 板柳町 鶴田町 中泊町 六ヶ所村 新郷村 大間町 風間浦村 佐井村 弘前市 黒石市 平川市 鰺ヶ沢町 深浦町 西目屋村 藤崎町 田舎館村



◆岩手県

雫石町 葛巻町 紫波町 九戸村 花巻市 北上市 遠野市 一関市 西和賀町 平泉町 宮古市 久慈市 山田町 普代村 野田村 岩手洋野町 大船渡市 釜石市 住田町 大槌町



◆宮城県

気仙沼市 栗原市 大崎市 涌谷町 宮城美里町 角田市 岩沼市 大河原町 丸森町 亘理町 石巻市 東松島市 松島町



◆秋田県

大館市 鹿角市 小坂町 上小阿仁村 能代市 潟上市 藤里町 三種町 八郎潟町 井川町 秋田市 由利本荘市 横手市 大仙市 仙北市 秋田美郷町



◆山形県

中山町



◆福島県

桑折町 国見町 南相馬市