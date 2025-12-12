不動産の価値と価格を学ぶ！東京都不動産鑑定士協会「秋の講演会」

東京都不動産鑑定士協会が、秋の講演会「都市と不動産を考える」のオンライン配信をYouTubeにて開始。

東京都との共催で毎年実施されている恒例イベントであり、今年は「不動産鑑定の人と制度」をテーマに、グローバル時代における価値と価格について深掘りします。

東京都不動産鑑定士協会 秋の講演会「都市と不動産を考える」

配信開始日：2025年11月26日(水)

配信終了予定：2026年3月31日(火) 17:00

視聴形式：YouTube配信（オンライン）

参加費：無料（事前申込不要）

東京都地価調査の基準地価格発表に合わせて開催される本講演会は、不動産に関する専門知識を広く一般に伝える貴重な機会です。

今回は昨年に引き続きオンライン形式での実施となり、事前申込み不要で誰でも気軽に視聴可能。

専門家による解説に加え、不動産鑑定士を目指す大学生の率直な思いを聞くインタビューなども盛り込まれています。

プログラム内容

動画は2部構成となっており、第1部では「令和7年 東京都地価調査のあらましについて」を、東京都不動産鑑定士協会副会長の古家一郎氏が解説。

第2部では、明海大学不動産学部教授で学部長の中城康彦氏を講師に迎え、「不動産鑑定の人と制度〜グローバル時代の価値と価格〜」と題した講演が行われます。

変化する社会情勢の中で、不動産の価値がどのように捉えられているのかを学ぶことができます。

自宅や職場から、都市と不動産の今を学べる無料のオンライン講座。

公益社団法人東京都不動産鑑定士協会 秋の講演会「都市と不動産を考える」の紹介でした。

