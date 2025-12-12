健康的な食事や適度な運動以上に寿命と関連している要因が明らかに
長生きするためには適度な運動や健康的な食事を心がける必要があることは、多くの人々が知っています。新たに、アメリカのオレゴン健康科学大学の研究チームが行った調査で、運動や食事よりも「睡眠時間」が寿命と大きく関連していることが明らかとなりました。
Sleep insufficiency and life expectancy at the state-county level in the united states, 2019-2025 | SLEEP Advances | Oxford Academic
Insufficient sleep associated with decreased life expectancy | OHSU News
https://news.ohsu.edu/2025/12/08/insufficient-sleep-associated-with-decreased-life-expectancy
One Critical Factor Predicts Longevity Better Than Diet or Exercise, Study Says : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/one-critical-factor-predicts-longevity-better-than-diet-or-exercise-study-says
オレゴン健康科学大学の研究チームは、全米規模の膨大なデータベースを活用して、郡ごとの平均寿命に関する傾向を探りました。そして、郡レベルの平均寿命に関するデータと、アメリカ疾病予防管理センター(CDC)が2019〜2025年に収集した包括的な調査データを用いて研究を行いました。
調査対象となった人々は睡眠時間を自己申告し、1日あたりの睡眠時間が7時間未満の人々は「睡眠不足」と見なされました。また、身体活動や雇用状況、教育レベル、食事、喫煙などの平均寿命に影響を与える可能性がある要因についても分析に組み込まれました。
分析の結果、身体活動の不足や、健康的で十分な食事にアクセスできないといった要因よりも、睡眠不足の方が寿命と強く関連していることが明らかになりました。
以下のグラフは、さまざまな要因と寿命との関連性を示したもので、横軸のマイナスが大きいほど寿命の短さと関連していることを表しています。「Insufficient Sleep(不十分な睡眠)」は「Smoking(喫煙)」に次いで寿命との関連が大きく、「Food Insecurity(食糧問題)」や「Physical Inactivity(身体活動不足)」、「Social Connections(社会的つながり)」といった要因よりも関連性が強いことがわかります。
論文の共著者で、オレゴン健康科学大学の睡眠生理学者であるアンドリュー・マックヒル氏は、「睡眠と平均寿命の相関関係がこれほど強いとは予想していませんでした。私たちは常に睡眠の重要性を認識してきましたが、この研究はまさにその点を改めて強調するものです。人は可能な限り7〜9時間の睡眠をとるよう努めるべきなのです」と述べました。
今回の研究は純粋な観察研究であるため、「睡眠時間が短いと寿命が短くなる」という因果関係を証明することはできません。しかし研究結果からは、毎晩の睡眠時間が長期的な健康を左右する重要な指標であることが示唆されています。
これまでのさまざまな研究でも、睡眠が健康において重要であることがわかっています。たとえば、睡眠時間が5時間未満の中高年は慢性疾患のリスクが高くなることや、平日と休日で一貫した睡眠パターンを持つ人は生物学的老化が遅いこと、睡眠不足が免疫機能を低下させることなどが報告されています。
科学系メディアのScience Alertは、「幸いなことに、私たちの睡眠習慣は家族の世話や仕事の義務の範囲内で、少なくともある程度は変更することができます。ベッドでドゥームスクロールするのをやめたり、時々ヨガや太極拳のセッションを挟んだりすることに価値があるかもしれません。アメリカ睡眠医学会と睡眠研究協会はいずれも、毎晩少なくとも7時間の睡眠を確保することを推奨していますが、必要な場合は週末に睡眠時間を補うことができる可能性があるという証拠もあります」と述べています。
「週末の寝だめは死亡リスクを下げる」という研究結果が発表される - GIGAZINE
マックヒル氏は、「この研究は私たちが何を食べるのかや、どれくらい運動するのかといったことと同じくらい、睡眠を優先する必要があることを示しています。いい睡眠をとると気分が良くなるだけでなく、寿命も延びるのです」と述べました。