ユーカリが丘での生涯サポート拡充！山万「オールセレモニー完全子会社化」

千葉県佐倉市でユーカリが丘の開発を手掛ける山万株式会社が、同市で葬祭事業を展開する株式会社オールセレモニーを完全子会社化。

不動産や介護・福祉、ホテル事業に加え、葬儀を含めた生涯にわたる包括的なライフサポート体制を構築し、地域住民が安心して暮らせる街づくりをさらに推進します。

山万「オールセレモニー完全子会社化」

親会社：山万株式会社

子会社化対象：株式会社オールセレモニー

主な事業：葬祭事業、終活支援サービス

拠点エリア：千葉県佐倉市（佐倉、臼井、ユーカリが丘、志津エリア）

山万グループはこれまで、ユーカリが丘を中心に住まいや介護、医療、生活サービスを総合的に提供してきました。

今回、地域に根差した葬儀社であるオールセレモニーがグループに加わることで、人生の最期に関わる葬送儀礼から、その後の遺族サポートまでをワンストップで支援する体制が整います。

「ゆりかごから墓場まで」とも言える切れ目のないサービスにより、住民の安心感を高める狙いです。

グループシナジーと包括的支援

山万グループの「シニアハッピーサークル」と連携し、介護・医療から逝去後の対応までをシームレスに繋ぎます。

また、山万ウィシュトンホテルとの協力による法要や会食の提供、アセットソリューション部門による相続・不動産整理の専門的サポートなど、多角的な連携が可能となります。

残された家族の負担を軽減し、心強い支えとなる仕組みです。

地域に展開する4つの斎場

オールセレモニーは、京成本線沿線の佐倉、臼井、ユーカリが丘、志津駅周辺に4つの斎場を運営しています。

身近な場所で質の高い葬儀・法要サービスを提供しており、今後も山万グループの一員として、地域のコミュニティと共に歩み続けます。

街づくり企業として、地域住民の人生をトータルで支える新たな体制の確立。

山万「株式会社オールセレモニー完全子会社化」のニュースでした。

