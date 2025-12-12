「NUARL νClip」(Natural Black)

エム・ティ・アイは、NUARLより、イヤカフ型で初めてMEMSハイブリッド・デュアルドライバーを採用したという完全ワイヤレスイヤフォン「NUARL νClip(ニュークリップ)」を、12月19日に発売する。価格は19,800円で、カラーはNatural BlackとNatural White。

中低域用に10×15mm径のPEEK＋PU複合振動板ダイナミックドライバー「“NUARL DRIVER”O」、高域用にMEMSドライバーを採用したハイブリッド型イヤフォン。高域に100kHz以上の超高域再生が可能なMEMSを採用することで「オープンタイプのイヤフォンでも音楽鑑賞に耐えうる超広帯再生を実現した」という。

ドライバーの設置空間が狭くなりやすいイヤカフ型でも、最適な音響設計を実現。高域用のMEMSスピーカーをダイナミックドライバーと同軸上に置きながらも距離を離した対向配置にすることでオープン型イヤフォンに重要な低域再生に必要な音響空間を確保したという。

さらに「それぞれの振動板が同相で動くよう位相の整合をとった上で、楽曲の定位感再現に重要な高域は側面放射型のMEMSスピーカーにより耳内に直接放射することで高域と低域の位相ズレを防止した」とのこと。

中低域再生用の「NUARL DRIVER O」は、NUARL初の楕円形大口径振動板を使用した新開発ドライバー。PEEK＋PU複合振動板の表面にダンピング処理を施すことで、不要な振動を抑制し優れた低域再生を実現し、高域を担うMEMSスピーカーとのスムーズな音のつながりを実現した。

開放型イヤフォンで気になる音漏れについては、独自の形状に開けられた極小サイズの開口部が直線的に耳穴に音を送りこむことで、再生音の反射や拡散を抑え音漏れを減少させる効果を発揮するという。

イヤフォンのアーム部分には、剛柔2種類の素材を使用した二重構造を採用。片手でも着けやすい装着時の柔軟性、装着後の圧迫感を抑えながらも外れることのない安定感とのバランスを整えた。

耳に触れる部分には、ソフトな感触のイヤークッションを採用。二重成型により筐体と一体化されているため剥がれることはないとしている。

イヤフォン内部に振動センサーを備え、オープン型ながら安定した楽曲操作ができる。機能の切り替え、音量操作など安定感が必要な操作向けに、プッシュ式物理ボタンも採用。

サウンドモードは、オープン型でもカナル型イヤフォンのサウンドイメージに近いという標準モードのほか、人の声の帯域のみ強調する「ボイスブースト」、どのような音源でも自然な音の広がりでライブのような臨場感を再現するという「空間モード」を備えた。より低遅延な「ゲーミングモード」も搭載。

LDACに対応

Bluetooth 5.4準拠で、コーデックはSBC、AAC、LDACをサポートしハイレゾワイヤレスに対応。マルチポイント接続も利用できる。iOS/Android用アプリ「NUARL Connect」に対応しており、トーンコントロール、左右バランスの調整、イヤフォン操作などの設定変更、ボイスブーストやマルチポイントなど機能切り替えられる。

さらにiOS/Androidで使えるAIスマートアプリ「Auralink」に対応。本体のマイクを使って集音した人の言語をAIに翻訳させて効いたり、リモート会議での会話内容を要約して議事録にできる。購入者限定でAuralinkのフル機能を1年間使える「特別フリープラン」が利用可能。

バッテリー駆動時間は、イヤフォン単体約7時間、ケース併用で最大24時間。ケースはワイヤレス充電対応で、充電時間はイヤフォンが2時間、ケースは有線接続(USB-C)時で約1.5時間、ワイヤレス充電で約3時間。

「NUARL νClip」(Natural Black)

「NUARL νClip」(Natural White)