二次元彩色の限定ルフィ＆ボニー！BANDAI SPIRITS「ONE PIECE×バンプレスト 冬のキャンペーン」

BANDAI SPIRITS プライズ事業部が、TVアニメ『ONE PIECE』の限定フィギュアが当たる「ONE PIECE×バンプレスト 冬のキャンペーン」を開催。

対象のアミューズメント施設にてクレーンゲームに500円を投入することで、ここでしか手に入らない「二次元彩色フィギュア」への応募が可能になります。

BANDAI SPIRITS「ONE PIECE×バンプレスト 冬のキャンペーン」

第一弾期間：2025年12月12日(金)〜2026年1月12日(月)

第二弾期間：2026年1月16日(金)〜2026年2月15日(日)

参加条件：対象筐体に500円投入で応募券配布

当選人数：合計100名（各弾50名）

クレーンゲームユーザーに向けた、ファン垂涎のプレゼントキャンペーンです。

期間中に対象店舗の『ONE PIECE』クレーンゲーム筐体に500円を投入すると応募券を受け取ることができ、記載されたシリアルNo.を入力することで抽選に参加可能。

賞品は、通常のアミューズメント景品とは異なる「二次元彩色（彩色替え）」が施された特別仕様のフィギュアです。

あたかも平面のアニメーションから飛び出してきたかのような、視覚的な楽しさを追求した仕上がりになっています。

第一弾：MONKEY.D.LUFFY GEAR5 III

第一弾の賞品は「ワンピース KING OF ARTIST MONKEY.D.LUFFY GEAR5 III-二次元彩色フィギュア」。

ルフィのギア5の姿を、陰影を強調した二次元的なペイントで表現しており、独特の迫力を楽しめます。

第二弾：JEWELRY.BONNEY THE MOST FREE FUTURE

第二弾では「ワンピース KING OF ARTIST JEWELRY.BONNEY THE MOST FREE FUTURE -二次元彩色フィギュア-」が登場。

こちらも通常のフィギュアとは一味違うアーティスティックな彩色が施され、コレクション性の高いアイテムとなっています。

ゲームセンターで遊びながら、希少な限定フィギュア獲得に挑戦できる冬の特別企画。

BANDAI SPIRITS「ONE PIECE×バンプレスト 冬のキャンペーン」の紹介でした。

