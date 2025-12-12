ＴＢＳ系で３０日に生中継される「第６７回 輝く！日本レコード大賞」（後５時半）の総合司会を同局の安住紳一郎アナウンサー（５２）、女優の川口春奈（３０）が務めることが決まり、このほど２人が東京・赤坂の同局で取材に応じた。

１４年連続の大役が決まった安住アナは「日本を代表する音楽の祭典に声がかかるのは、アナウンサーをやっていて誇りであるし、うれしいこと」と笑顔。今回は歴代最多の１６年連続（１９９６〜２０１１年）を誇る堺正章（７９）が企画賞で「Ｒｏｃｋｏｎ Ｓｏｃｉａｌ Ｃｌｕｂ」とのステージに登場する。思わぬ共演に「お話しできるのを楽しみにしている」と喜ぶ。現時点で堺超えを目指せそうなのは安住アナのみで「私が超えそうな後輩が来ると踏みつぶしています」と笑った。

安住アナ、川口のタッグは３年連続で安住アナの相手としては最多。「去年、一昨年は大トラブルに巻き込まれた記憶はない。川口さんの準備があり、私の準備があり、ノートラブル」。川口も「いつもゆだねてたくさん甘えている」と信頼関係を感じさせた。

２人の推しも、そろって２年連続大賞獲得中のＭｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ。「ミセスの３連覇に注目が集まるんじゃないか。レコ大当日のステージングの評価が高くて、大森（元貴）さん中心に３０日、３１日に合わせてきているのかなというパフォーマンスが横にいてもわかる」と安住アナ。川口も「皆さんミセスさんは大注目だと思うし、個人的にも楽しみ」と期待していた。（中西 珠友）

〇…川口は新人賞の「ＨＡＮＡ」にも注目。オーディション番組「Ｎｏ Ｎｏ Ｇｉｒｌｓ」から見ているそうで「大好き」と明かした。「デビューからものすごい勢いで活躍しているので、生でステージを見られるのは楽しみ」と声を弾ませた。一方、安住アナは特別賞で歌やアーティストではない「映画『国宝』」が選ばれていることに「どういうことなんですかね？」と首をかしげていた。