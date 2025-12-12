俳優・横浜流星の最新姿にネットは驚きに包まれた。

横浜は１１日に都内で行われた「２０２５ 小学館ＤＩＭＥトレンド大賞」に出席。大活躍だったこの１年を振り返り「２０代も今年最後ですし、まだまだ道半ばですけど、自分の中で役者として第一章が完結した感覚」と語り、「プロデューサー業にも挑戦したいなと思っています」と意欲を見せた。

黒いジャケット衣装で登壇。ネットは「大活躍の一年を駆け抜けた姿が精悍（せいかん）で神々しい」とほれぼれ。顔がかなりほっそりし、着こんだ体もきゃしゃに映る。ネット上のファンは「めっちゃ頬こけててびっくりした。役作りかな？」「またどんな役を……」「役作りの為に凄く痩せられてる。頬と首の細さが」「横浜流星が痩せて頬がこけていた。汝（なんじ）、星のごとくの撮影をしているんだなと思った。役作り大変そう」と想像。「まって？？？？横浜流星めっちゃ痩せてない？？？大丈夫？？？？？？」「ちょっと心配になるくらい横浜流星の頬が痩せこけてる.....役作りなんだろうけどさ」「横浜流星さんはすごく痩せて見えたので心配になった」「横浜流星さん痩せすぎで心配になるなぁ。倒れちゃわないように」「横浜流星くん物凄（すご）く痩せて誰かわからなかったよ…」「何かげっそりしてるが大丈夫か」と思わず心配する声が殺到した。