気象庁によりますと、12日午前11時44分ごろ、地震がありました。

震度4を観測したのは、函館市、知内町、厚真町、むかわ町、新冠町、八戸市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、平内町、今別町、外ヶ浜町、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、おいらせ町、東通村、三戸町、五戸町、田子町、青森南部町、階上町、盛岡市、二戸市、八幡平市、奥州市、滝沢市、岩手町、矢巾町、金ケ崎町、軽米町、一戸町、登米市、北秋田市。

震度3を観測したのは、札幌北区、札幌東区、札幌白石区、札幌厚別区、札幌手稲区、札幌清田区、室蘭市、釧路市、帯広市、岩見沢市、苫小牧市、江別市、三笠市、千歳市、登別市、恵庭市、胆振伊達市、北広島市、石狩市、北斗市、当別町、新篠津村、福島町、木古内町、七飯町、鹿部町、渡島森町、長万部町、檜山江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、ニセコ町、留寿都村、倶知安町、南幌町、長沼町、中富良野町、壮瞥町、白老町、洞爺湖町、安平町、日高地方日高町、平取町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町、大樹町、広尾町、幕別町、浦幌町、釧路町、標津町、青森市、弘前市、黒石市、平川市、蓬田村、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、藤崎町、田舎館村、板柳町、鶴田町、中泊町、六ヶ所村、大間町、風間浦村、佐井村、新郷村、宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、釜石市、雫石町、葛巻町、紫波町、西和賀町、平泉町、住田町、大槌町、山田町、普代村、野田村、九戸村、洋野町、石巻市、気仙沼市、角田市、岩沼市、栗原市、東松島市、大崎市、大河原町、丸森町、亘理町、松島町、涌谷町、宮城美里町、秋田市、能代市、横手市、大館市、鹿角市、由利本荘市、潟上市、大仙市、仙北市、小坂町、上小阿仁村、藤里町、三種町、八郎潟町、井川町、秋田美郷町、中山町、南相馬市、桑折町、国見町となっています。

震源地は青森県東方沖。震源の深さは20キロ。地震の規模を示すマグニチュードは6.7と推定されます。