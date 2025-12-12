津波到達予想時刻と満潮時刻（11:52）
気象庁によりますと、12日午前11時44分ごろの地震による観測点ごとの津波到達予想時刻と満潮時刻は次のとおりです。
北海道太平洋中部には、津波注意報が発表されています。北海道・浦河の津波到達予想時刻は午後0時10分、満潮時刻は午後7時59分。
北海道・えりも町の津波到達予想時刻は午後0時20分、満潮時刻は午後8時4分。
北海道・十勝港の津波到達予想時刻は午後0時30分、満潮時刻は午後8時18分。
青森太平洋沿岸には、津波注意報が発表されています。青森・むつ小川原港の津波到達予想時刻は午後0時10分、満潮時刻は午後8時10分。
青森・むつ市関根浜の津波到達予想時刻は午後0時20分、満潮時刻は午後8時8分。
青森・八戸港の津波到達予想時刻は午後0時20分、満潮時刻は午後8時11分。
岩手県には、津波注意報が発表されています。岩手宮古の津波到達予想時刻は午後0時10分、満潮時刻は午前9時11分。
岩手釜石の津波到達予想時刻は午後0時20分、満潮時刻は午後8時25分。
岩手・久慈港の津波到達予想時刻は午後0時20分、満潮時刻は午後8時12分。
岩手大船渡の津波到達予想時刻は午後0時30分、満潮時刻は午後8時27分。
宮城県には、津波注意報が発表されています。宮城・石巻市鮎川の津波到達予想時刻は午後0時50分、満潮時刻は午後8時37分。
宮城・石巻港の津波到達予想時刻は午後1時10分、満潮時刻は午後8時40分。
宮城・仙台港の津波到達予想時刻は午後1時20分、満潮時刻は午後8時43分。北海道太平洋東部には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。北海道太平洋西部には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。青森日本海沿岸には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。福島県には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。