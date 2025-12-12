ムキムキ肉体美の秘訣はコレだった。日本一のボディビルダー高校生が、すごすぎる朝食メニューを公開した。

【映像】200gの巨大ステーキ＆卵10個！スゴすぎる手作り朝食

ABEMAにて12月10日（水）に放送された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#33では、『今日好き』に出演し、ボディビル日本一に輝いた経験もある、いおう（榎田一王）の密着映像が公開された。

『すぱのび』メンバー・せり、るいの2人は宮崎にあるいおうの自宅へと向かった。そこでいおうが行っている日々の筋トレルーティンを味わうことに。また、いおうといえば、20人に告白されたモテ男子でもあり、8人兄弟の大家族として知られているが、特技はご飯を作ることで、弟と妹の朝ごはん＆お弁当を作っている。

午前7時、いつも通り朝食を作るいおうの側にはせり、るいの姿が。3人は、朝から200gのステーキを焼き、10個以上の卵を使った目玉焼きも用意した。やはり良い筋肉を育てるためには、高タンパクな食事を心がけているようだ。

それから過酷なトレーニングを行い、午後6時、夕食の時間になると、せり、るいは再び食卓を囲み、晩御飯をいただくことに。ここでも兄弟たちが集まって賑やかな晩餐となった。

メニューは父・寛之さんが作った「榎田家特製の無水カレー」「野生の鹿肉・猪肉のソテー」。無水カレーは減量にアプローチでき、鹿肉・猪肉のソテーは高タンパク・低脂質・低カロリーだ。夕食もマッチョを育むような食事内容だった。

夕食の席で、榎田家の筋肉生活に密着したせり、るいに対し、寛之さんは「せり、るいはよく頑張った。猛暑の中、走ったり、最後まで本当にやり切った。そこが大事」と褒めて、「これからもう榎田家の9番目、10番目の息子やから」とお墨付きを与えた。