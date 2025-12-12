無印良品、“年末年始におすすめ”アイテム厳選 縁起物や旅行便利グッズなど紹介
良品計画が運営する「無印良品」が12日、公式インスタグラムを更新。「年末年始におすすめのアイテム」を紹介した。
【写真】無印良品、“年末年始におすすめ”アイテム厳選（一覧）
投稿で「新しい年を気持ち良く迎えるために」「お正月グッズや縁起物、期間限定の食品など、年末年始におすすめのアイテムを紹介します」とコメントした。価格はすべて税込み、12月12日現在。
「お正月グッズ」には、「お正月飾り 輪飾り・ふたば結び」（990円）など“正月飾り”6アイテムのほか、6種のぽち袋も紹介。
また、出雲そば（690円）や、「いちごとミルクの紅白カットバウム」（450円）などの「食品・お年賀菓子」。さらに、「帰省・旅行グッズ」として「肩の負担を軽くする撥水リュックサック」（3990円）など6アイテム、「衣料品（インナー・パジャマ）」「掃除・生活雑貨」も紹介した。
