人形のような可愛らしい姿で“リアル美少女お父さん”として注目されている、2児の父親でタレントの谷琢磨（48）が10日、Xを更新。“意外なコスプレ姿”を公開し、驚きの声が寄せられている。

【映像】子育てに励むリアル美少女お父さん（複数カット）

モデルやタレント、ミュージシャンなど幅広いジャンルで活動している谷。雑誌の撮影で女性モデルの代役を務めたことがきっかけとなり、プライベートでも女装ファッションを楽しむようになったという。

また谷は2人の娘を育てる父親でもあり、子どもたちに本を読み聞かせる休日の様子や、3人でドレスを着た姿などをXで公開してきた。

2025年12月1日の更新では、「猫さんにかまって欲しくて近づくも、コタツとして認識されてしまう」とつづり、ロリータ風の衣装姿をアップ。

この投稿が、なんと1.5億インプレッションを記録し、「これが48歳男だと!?」「どう見ても女の子だろ…」などと話題になっていた。

谷琢磨、“意外なコスプレ姿”を公開

12月10日の投稿では、「どうもお父さんです。まさか、自分のコスプレをする日が来るとは思ってもいませんでした」とコメントし、話題になった自身のコスプレ姿を見せている。

この姿にファンからは「えっあっ、男性っ だ、男性…え????え?????」「本当に信じられない。人形ですよね？」「あれ？ イカン···脳がバグる」など、驚きの声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）