お出かけ先で『子鹿』に出会ったというマルプーさん。近づいてきてくれたのが嬉しくて…想定以上に可愛いリアクションを捉えた光景は記事執筆時点で29.8万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【動画：観光地で『子鹿』に出会った犬→近づいてきてくれたのが嬉しくて…『可愛すぎる反応』】

観光地で『子鹿』に出会った犬

Xアカウント『@runrunrurutan』に投稿されたのは、マルプー「ルル」ちゃんのお姿。

この日、ルルちゃんは飼い主さんと共に宮島観光を楽しんだそう。その中で、宮島で暮らす『子鹿』ちゃんに出会ったのだといいます。

近づいてきてくれたのが嬉しくて…可愛すぎる反応に絶賛

子鹿ちゃんに興味津々のルルちゃんは、ペットカートから身を乗り出して一生懸命、ご挨拶をしようと試みていたのだそう。

すると、子鹿ちゃんもルルちゃんに興味を持って近づいてきてくれて…あまりにも嬉しかったルルちゃんは、キュンキュンと鼻を鳴らしながらアピールを続けたそう。

吠えるわけでもなく、ペットカートから飛び出すわけでもなく…ただただ、子犬のようなあどけない声を出しながら、アピールを続けるそのお姿はあまりにも愛くるしいものだったのだとか。

もちろん、お互いの安全確保のために無闇に近づくことはなく、その距離が縮まることはなかったものの…実のところは心でご挨拶ができていたのかも…しれませんね。

この投稿には「怖がらないのね！凄い」「かわいい」「うちの子も喜んでました」「嬉しそう」「可愛い×可愛いですね」「声まで可愛い」など絶賛コメントが寄せられています。

ぬいぐるみのようなお姿に悶絶

2021年4月18日生まれのルルちゃんは、とっても人懐っこく甘えん坊な女の子。ぬいぐるみに擬態してみたり、ふわふわのお洋服を着こなしたりとそのお姿は、お人形さんのよう。

飼い主さんに溺愛されながら、さまざまなことを体験し、幸せに暮らすルルちゃんのお姿は日々多くの人々にマルプーの魅力を発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@runrunrurutan」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。