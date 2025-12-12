杉浦太陽、子どもを叱るタイミング＆気をつけているポイントも明かす「ただ怒るだけじゃなく…」

12月10日、5児の父である杉浦太陽が自身のYouTubeチャンネル『たぁちゃんネル』を更新。子育てにまつわる考え方について語った。

今回の動画では、杉浦が、Instagramで募集した育児などに関するエピソードを紹介しつつトークする様子が公開された。

この中で、“余裕がないときに子供に必要以上に怒ってしまう”というメッセージを取り上げた杉浦は、「怒っちゃうよね。家でいっぱいいっぱいで、育児・家事に追われながら仕事もしてたら余計にそうやと思うけど」と切り出した。

続けて、「子どもって、自分の思った通りにはならへんやん。その時にやっぱり『はよ風呂入れ！』とか言うけど、『宿題やり！』とか言うけど自分の思うようなロボットじゃないからさ」とコメント。

さらに、「彼ら、彼女らの想いを尊重しながら、そこでパパとママとの約束を守った時は全然いいけど、約束を破った時に僕はやっぱ怒っちゃうかな」「ただ怒るだけじゃなくて、“怒る”と“叱る”も違うと思うから」「ちゃんと子供を諭すという意味で叱るっていうのが大事なのかなと思う」と説明。

また、「怒ったり叱ったりした後は、ちょっと後悔するよね。子どももそうやけど、親も辛い」「夫婦で話し合っていくしかないんだよこれね」と、親としての心境も明かしていた。